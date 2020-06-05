交通部拍板 暑假19歲以下學生遊樂園無限次免入園費

交通部觀光局將於下周宣布安心國旅補助方案，據透露，不同於過去歷次國旅補助，遊樂園優惠僅限12歲以下孩童，交通部長林佳龍拍板，這次要「致青春」，年齡上限從12歲提高到19歲。也就是高中以下學子，含今年的應屆畢業生，今年7、8月無限次玩全國22家遊樂園，均免收入園費。

根據觀光局規畫的安心國旅草案，自由行旅客到全國22家遊樂園，可以優惠一次免入園費。適用包括麗寶樂園、六福村主題樂園、劍湖山世界、九族文化村、義大世界、雲仙樂園、野柳海洋世界、小人國主題樂園、小叮噹科學遊樂園區、西湖渡假村、香格里拉樂園、東勢林場遊樂區、泰雅渡假村、杉林溪森林生態渡假園區、頑皮世界、尖山埤江南渡假村、大路觀主題樂園、遠雄海洋公園、怡園渡假村、綠舞莊園日式主題園區、八大森林樂園、台東原生應用植物園等。

交通部官員透露，林佳龍在開會研商國旅方案時表示，今年上半年，許多中學生的校外教學、班遊受影響，還有今年初考完學測卻無法出門旅行的高三學生，那些旅程是青春學子很重要、很美好的經歷和回憶，如果能夠在疫情趨緩後，用鼓勵的方式「彌補一下孩子們的青春」，他會全力支持觀光局的規畫。

觀光局則回應，過去遊樂園優惠的年齡多訂在12歲以下，因為可帶動家長伴遊時的門票收益和消費；這次若依部長指示納入國、高中生，受惠人數增加，雖然家長不見得需要陪同，或許可增加家長跟叛逆期的孩子在暑假共同出遊的誘因。

與會官員轉述，原先入園優惠方案認定年齡上限的標準，訂為2002年元旦（含）後出生，但林佳龍詢問，「這樣同一屆的同班同學，會不會有人免費、有人逾齡要繳錢？」有一位主管說，他孩子剛好就是高中應屆畢業生，核對了一下今年畢業生的生日年份。最後敲定只要在7月1日補助上路時未滿19歲者、也就是2001年7月1日（含）以後出生的學子，憑身分證即可享有優惠，不必驗學生證。