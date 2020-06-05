被害人及家屬如需心理支持 至少有這些資源可協助

鐵路警察殉職案的被害者父親不幸於昨天傍晚過世，為這起悲劇再添陰影。我國法務部指揮監督的犯罪被害人保護協會，針對重傷、死亡被害人及其家屬，提供心理諮商在內的多元協助。當事人還可利用各縣市心理衛生中心的免費諮商資源，以免壓力讓身心狀況持續走下坡。

法務部次長陳明堂說，警察殉職案發生後，嘉義縣地檢署即請犯保協會嘉義分會聯繫被害者家屬，盼助其度過難關。昨晚得知被害人父親過世，協會亦派志工前往案家關心與誦經。

犯保協會表示，協會的服務對象為重傷、死亡被害人及其家屬，司法單位提供個案資料後，協會就會主動聯繫，可提供心理諮商、法律諮詢、急難救助、就學補助、協助申請犯罪被害補償金等。不過，協會無法取得偵查中案件的被害人或家屬資料，因此當事人此時有需要協助時，須主動聯繫協會，可撥打免付費專線0800-005-850。

當事人有心理支持上的需要，還可赴各縣市心理衛生中心。衛福部心口司司長諶立中說，各縣市均設有心理衛生中心，台北市針對一般民眾與優惠民眾進行心理諮商，分別酌收250元與50元，其他縣市則有免費資源。另外，還可致電衛福部設置的安心專線1925，與專業人員聊聊，全天候免付費。

殺警案嫌犯罹患思覺失調症，卻長達兩年多未回診，致使病情惡化且衍生害命悲劇。總統蔡英文日前於就職演說時，將精神疾病治療不佳帶來的社會問題視為社會安全網失落的環節，宣示要補破網。

諶立中說，衛福部正著手研議社會安全網2.0，其中心口司希望於全台各縣市指定醫院增設「高風險團隊」與「危機處理團隊」。前者由資深護理人員組成，追蹤停藥、狀況不好的高風險個案；後者由醫師、社工、護理師組成，視情況搭配警消人員到宅探視危急個案，助其穩定狀況或評估是否就醫。不過，相關細節與預算配置仍須跨部門研議，尚未定案。