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老品牌轉型！新東陽推「滴雞金」 捐贈14家醫院約60萬

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
「新東陽滴雞金」是女性或上班族絕佳溫補飲品，低鈉成分能輕鬆飲用無負擔。圖／新東陽提供
「新東陽滴雞金」是女性或上班族絕佳溫補飲品，低鈉成分能輕鬆飲用無負擔。圖／新東陽提供

新東陽創立五十多年，於新冠肺炎疫情期間趁勢推出「新東陽滴雞金」，以傳統滴雞精工法，不加水萃煉出純粹的雞汁原味，首波產品捐贈14家醫院價值約60萬元，以實際行動關懷醫護人員健康，替他們加油打氣。

近幾年「滴雞精」儼然成為滋補養生的保健新寵，新東陽看準食補市場商機，針對新東陽食品館門市、百貨專櫃、國道服務區等客群推出「新東陽滴雞金」，選用100天台灣黑羽土雞原隻鮮雞，不加一滴水以10小時高壓高溫蒸煮提煉精華，過程中減少食材中的胺基酸及其營養成分流失，保有湯汁濃郁香氣與鮮度，能調節生理機能、補充體力，適合年長者、上班族、學生或懷孕婦女產前養胎、產後補身，業者並保證無添加香料、防腐劑等添加物，且每100ml鈉含量僅83.9毫克，低鈉無負擔。

新東陽表示，此次投入滴雞金產品研發，食材堅持挑選最好的台灣黑羽土雞，由於製程不加水，一隻土雞只能滴出4~包滴雞精，金黃鮮澄的湯澤可謂滴滴都是精華，這份心意就像是為家人準備溫補飲品般用心。

雞精 新冠肺炎 醫護人員

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