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殉職鐵路警父病逝 醫：2大致命胃病別輕忽

中央社 / 台北5日電

已故鐵路警察李承翰父親疑因胃出血過世。醫師表示，胃出血、胃穿孔都是可能致死的胃部疾病，大多和長期胃潰瘍有關，呼籲一旦出現血便、吐血、腹部劇痛，務必盡快就醫。

因公殉職的鐵路警察李承翰去年為保護乘客，遭鄭姓男子刺殺身亡，鄭嫌一審獲判無罪，李承翰父親李增文昨天上午疑因胃出血到醫院掛急診、兩度吐血，昨天下午病情急轉直下，急救後仍宣告不治。

林口長庚醫院外科部部主任葉大森今天接受中央社記者電訪時表示，除了胃癌以外，有致死性的胃部疾病只有兩種，一種是胃出血，另一種則是胃穿孔，兩者都和胃潰瘍有關。

葉大森說，胃潰瘍是胃壁因胃酸腐蝕導致黏膜受損，壓力大、生活作息不正常、愛吃熱的或辣的食物、幽門螺旋桿菌感染等都是造成胃潰瘍的可能原因，早年制酸劑不發達的年代，因胃潰瘍釀成的胃出血、胃穿孔狀況尤其嚴重。

他指出，一旦胃潰瘍演變成胃出血，可能出現黑便、吐血症狀，不見得會肚子痛，輕微出血可以打制酸劑讓胃部慢慢癒合，若出血量大到止不住就有致命風險，但臨床上單純因胃出血死亡的案例並不常見。

若因腐蝕狀況太嚴重導致胃壁破洞，就是所謂的胃穿孔。葉大森說，胃穿孔明顯症狀就是劇痛難耐，「感覺一輩子沒這麼痛過」，肚子摸起來會像木板一樣硬梆梆，另因胃部的胃酸、食物通通跑到腹腔，會造成嚴重腹膜炎，萬一拖了12小時沒開刀，死亡率恐超過50%。

葉大森強調，胃潰瘍在臨床上算是相當常見的疾病，除了呼籲民眾儘早治療外，只要出現血便、吐血或劇烈腹痛，務必立即就醫，降低死亡率。

警察 死亡率 腹痛

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