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衛生福利部食品藥物管理署新聞稿

文 / 衛生福利部食品藥物管理署 提供

衛生福利部食品藥物管理署為響應今年世界食品安全日之精神，特別以「從家開始 由我守護」作為主題，吳秀梅署長表示，依據聯合國統計每年約有六億個食源性疾病的案例，對健康與經濟是很大的衝擊，食品安全、公共衛生、醫療健康、國際貿易、減貧、環境永續，環環相扣。從與食品關係最密切的冰箱開始清潔，家事達人陳安祺老師表示，民眾「從家開始」掌握清理冰箱5撇步，定期清潔、注意保存溫度、生熟食分開（上熟下生）、寫上購買日期（先進先出）、先分裝再冷凍，做好自我的食品安全與維護；而業者則透過平日對食品安全的把關「由我守護」，一起為世界的食品安全盡力。

圖／衛生福利部食品藥物管理署 提供
圖／衛生福利部食品藥物管理署 提供

2018年12月20日聯合國大會通過決議 ，將6月7日定為「世界食品安全日」（World Food Safety Day）。今（2020）年世界衛生組織（World Health Organization, WHO）將主軸訂定為「食品安全 人人有責」，強調食品安全除了是政府、生產者、經營者的責任，更是每個人的責任。

圖／衛生福利部食品藥物管理署 提供
圖／衛生福利部食品藥物管理署 提供

為了讓每個人暸解自身在食品安全體系裡所扮演的角色，以及如何發揮作用，世界衛生組織提出5項「安全」行動，包含1.安全保障（Ensure it’s safe）- 政府必需確保所有人都能獲取安全營養的食品，2.安全種植（Grow it safe）- 農業和食品生產者應採取良好的作法，3.安全經營（Keep it safe）- 經營者必須保證食品安全，4.安全食用(Eat it safe）- 所有消費者都有權利獲得安全健康和營養的食品，5.團結合作，保障安全（Team up for safety）- 食品安全是所有人共同的責任。期望透過上述行動，以提升全球食品安全意識。

圖／衛生福利部食品藥物管理署 提供
圖／衛生福利部食品藥物管理署 提供

王品集團於2019年取得ISO22000的認證，黃佳慶總經理表示，此項認證對於後續食品把關有更有信心。金色三麥餐飲集團葉冠廷執行長表示，自2016年起即自主申請HACCP認證，6月1日，14家全台直營門市正式取得HACCP認證，成為第一家全廚房具備HACCP認證的連鎖餐飲品牌。金車柏克金餐酒集團2018年因應柏克金事業誕生跨足國內餐飲產業，食材皆送至由TAF認證的金車中央研究所檢驗生菌數、大腸桿菌數等指標菌檢驗。安全的食品供應，可以維持國家經濟、貿易和旅遊，因此食品安全是我們共同的責任，民眾從自我做起，業者自律經營，配合政府一起為世界的食品安全盡力，期望建構消費者透明、友善與安心的消費環境。

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