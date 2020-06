衛生福利部食品藥物管理署新聞稿

衛生福利部食品藥物管理署為響應今年世界食品安全日之精神,特別以「從家開始 由我守護」作為主題,吳秀梅署長表示,依據聯合國統計每年約有六億個食源性疾病的案例,對健康與經濟是很大的衝擊,食品安全、公共衛生、醫療健康、國際貿易、減貧、環境永續,環環相扣。從與食品關係最密切的冰箱開始清潔,家事達人陳安祺老師表示,民眾「從家開始」掌握清理冰箱5撇步,定期清潔、注意保存溫度、生熟食分開(上熟下生)、寫上購買日期(先進先出)、先分裝再冷凍,做好自我的食品安全與維護;而業者則透過平日對食品安全的把關「由我守護」,一起為世界的食品安全盡力。

圖/衛生福利部食品藥物管理署 提供

2018年12月20日聯合國大會通過決議 ,將6月7日定為「世界食品安全日」(World Food Safety Day)。今(2020)年世界衛生組織(World Health Organization, WHO)將主軸訂定為「食品安全 人人有責」,強調食品安全除了是政府、生產者、經營者的責任,更是每個人的責任。

圖/衛生福利部食品藥物管理署 提供

為了讓每個人暸解自身在食品安全體系裡所扮演的角色,以及如何發揮作用,世界衛生組織提出5項「安全」行動,包含1.安全保障(Ensure it’s safe)- 政府必需確保所有人都能獲取安全營養的食品,2.安全種植(Grow it safe)- 農業和食品生產者應採取良好的作法,3.安全經營(Keep it safe)- 經營者必須保證食品安全,4.安全食用(Eat it safe)- 所有消費者都有權利獲得安全健康和營養的食品,5.團結合作,保障安全(Team up for safety)- 食品安全是所有人共同的責任。期望透過上述行動,以提升全球食品安全意識。

圖/衛生福利部食品藥物管理署 提供

王品集團於2019年取得ISO22000的認證,黃佳慶總經理表示,此項認證對於後續食品把關有更有信心。金色三麥餐飲集團葉冠廷執行長表示,自2016年起即自主申請HACCP認證,6月1日,14家全台直營門市正式取得HACCP認證,成為第一家全廚房具備HACCP認證的連鎖餐飲品牌。金車柏克金餐酒集團2018年因應柏克金事業誕生跨足國內餐飲產業,食材皆送至由TAF認證的金車中央研究所檢驗生菌數、大腸桿菌數等指標菌檢驗。安全的食品供應,可以維持國家經濟、貿易和旅遊,因此食品安全是我們共同的責任,民眾從自我做起,業者自律經營,配合政府一起為世界的食品安全盡力,期望建構消費者透明、友善與安心的消費環境。