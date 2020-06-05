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反制黃牛炒作！PS4手把造型悠遊卡「限時不限量」加碼增產

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
悠遊卡公司將於6月8日上午11:00起再度開放「PS4無線控制器造型悠遊卡」限時不限量預購。圖／摘自悠遊卡官網
悠遊卡公司將於6月8日上午11:00起再度開放「PS4無線控制器造型悠遊卡」限時不限量預購。圖／摘自悠遊卡官網

近日再度引爆搶購風潮的PlayStation DUALSHOCK 4無線控制器（DS4）造型悠遊卡，日前開放預購迅速銷售一空之後，也立刻在拍賣平台上掀起黃牛炒作轉賣潮，原本售價僅390元的造型悠遊卡幾乎都被哄抬到10倍價格以上，讓許多真正想要收藏的玩家既扼腕又氣憤。

今日PlayStation_TＷ官方粉絲團發出公告，表示由悠遊卡股份有限公司生產販售的「PS4無線控制器造型悠遊卡」確定將採「完全預購制」、「限時不限量」的方式加碼增產，加碼數將依「預購總數」製作生產，等於想買都買得到。將於6月8日上午11:00起至6月10日晚上23:59期間再度開放指定通路預購，但實際出貨日期將依照各指定預約通路或悠遊卡公司為準。如果錯過日前預購，務必把握這次加碼機會。

悠遊卡

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