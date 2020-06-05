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台灣抗疫幕後英雄 防疫醫師現身談疫調辛酸

中央社 / 台北5日電

協助疫情調查的防疫醫師是台灣防疫的幕後英雄，防疫醫師坦言，首例死亡的白牌車司機是最棘手個案，明知家屬處於親人離世的悲痛，仍得一步步卸下心防，追出感染源頭。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）從農曆春節前一路延燒，截至今日全台共有443例確診病例，每當有一例新增病例，防疫醫師團隊就如偵探辦案般展開疫情調查，走訪個案確診前的每個地方、掌握接觸者，一方面尋找感染源，也避免疫情擴散出去，堪稱防疫的幕後英雄。

衛生福利部疾病管制署3名防疫醫師今天也現身記者會現場，分享防疫期間的任務以及疫調過程。

防疫醫師陳婉青表示，防疫醫師工作相當多元，這次疫情期間共有6大面向任務，包括赴中國武漢了解疫情狀況、收集國內外疫情訊息並協助風險評估、規劃包機與郵輪專案工作、協助公衛與臨床間橫向聯繫、防疫政策與傳染病資訊的公眾溝通和國際合作、赴第一線參與疫情調查與防治等。

陳婉青說，疫情爆發之初，因為是新興疾病，什麼資訊都沒有，中國大陸也遲遲不證實疾病是否會人傳人，當時防疫醫師就曾隨專家深入武漢，和當地醫師、醫療人員、中央派到武漢的官員面對面討論。

「做疫調一定要到第一線，才能了解實際發生什麼事。」陳婉青說，到了現場，專家團隊明顯感受到疫情和官方說法有很大出入，也聽到當地官員親口說出新冠肺炎「會人傳人」，是那次任務中最大收穫。

除了疫情源頭疫調，確診個案的疫調在防疫過程中更是扮演至關重要的角色。

防疫醫師蘇家彬說，每當有新病例出現，防疫醫師、衛生單位組成的緊急應變小組就會帶著調查器材、防護裝備和採檢裝備，和確診個案了解他們發病前的行程、接觸者，並列表造冊。

「病人、家屬、接觸者都是這場疫情中的無名英雄。」蘇家斌坦言，疫調最難的地方在於追查疫情來源，疫調團隊必須和個案、家屬、接觸者訪談，分頭走訪曾到訪過的地方，找尋可能線索，但病人已經生病、家屬也擔心被感染，團隊必須在恐懼的情緒中，一步步安撫、卸下心防，引導受訪者說出更多資訊，複雜的案件甚至需要花上一週，才能把接觸者都匡列完畢，並且展開健康追蹤，防堵疫情擴散。

防疫醫師們坦言，在眾多案件中，台灣首例死亡的白牌車司機疫調最令他們印象深刻。

蘇家斌說，在接獲白牌車司機確診訊息後，疫調團隊第一時間趕到現場，卻發現個案已經死亡，明知家屬沉浸在親人離世的悲痛當中，防疫醫師還是必須不斷問問題，完成調查工作，若沒有這些受訪者的配合，不可能有今天的成果。

當面臨困境時，警政系統總能成為暗夜裡的光明。陳婉青指出，當確診個案不記得曾到哪些地方時，透過警政系統提供的足跡、通訊紀錄，都能協助喚回記憶。

在澳籍音樂家確診的案件中，由於該音樂家曾搭計程車，一方面計程車屬於密閉空間、風險較高，另一方面搭車不見得有留下資料，疫調團隊只能調閱監視器逐一比對，找到車牌後再透過警政系統聯繫司機。

為強化防疫體系，疾管署署長周志浩也不忘藉此機會招募人才，他表示，防疫醫師工作很有挑戰性，除了要有紮實基礎，還要接受長時間公衛訓練，並累積臨床、公衛應用經驗，歡迎優秀醫師加入防疫醫師行列。

醫師 疫情 武漢

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