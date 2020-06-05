因疫情心情低落？ 5食物助提振精神

疫情讓你心情低落？專家說，提振精神可借助「吃」，但要吃對東西，因為可幫助身體的食物，也可改善腦袋的世界觀，而且營養有助提升免疫力，而你心情差，可能就是免疫力低落所致。

如下五種食物，專家說有助提振精神：

一、鮭魚

鮭魚富含omega-3脂肪酸，這是人體不會製造，但卻是緩解情緒低落的必要養分。我們全身的細胞，特別是腦細胞，外層的薄膜構成成分，就有omega-3脂肪酸，後者可減緩憂鬱症。

鮭魚肉也是抗發炎食品。研究指出，身體發炎嚴重，可導致憂鬱症。

研究發現，黑巧克力不但「補」腦、提振免疫系統，還「補」眼力。不過，也要吃成分對的黑巧克力，才有前述功效。專家發現，可可含量占70%的黑巧克力--最苦的那種--最有效，糖和牛奶成分只佔30%，吃起來可能苦大於甜。

三、漿果

水果屬均衡飲食不可或缺，其中，漿果對腦部特別有益。藍莓等漿果所含類黃酮(flavanoid)有調節心情、改善記憶、抗發炎等效用。

四、波菜和羽衣甘藍 (kale)

波菜和羽衣甘藍等深綠葉菜也富含omega-3脂肪酸，有抗炎作用，此外，綠葉菜裡面的鎂，對腦部運作以及心情調節，都功不可沒。

五、杏仁

杏仁的油脂是健康的油，能促進我們腦部的健康。最近的研究發現，杏仁也富含酪胺酸(tyrosine)，能延緩認知能力的衰退。

研究顯示，酪氨酸對高度緊張、嚴寒、疲憊、悲傷（親人去世、離婚）、長時間工作、缺乏睡眠的人有幫助，能把造成緊張的激素產量降低，減輕高度緊張導致的體重下降，也能增強體力和認知能力。