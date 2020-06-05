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那瑪夏擺脫無牙醫鄉之名 夜間牙痛不用忍

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
「那瑪夏牙醫社區醫療站」是高市最偏遠的牙醫診所，一周看診3天。圖／醫療站提供
「那瑪夏牙醫社區醫療站」是高市最偏遠的牙醫診所，一周看診3天。圖／醫療站提供

高雄市那瑪夏、桃源與茂林三區是無牙醫偏鄉，山上居民看診不便，「那瑪夏牙醫社區醫療站」率先啟用，以後每周提供3天看診服務。那瑪夏距離高雄市區200多公里，醫護團隊每周三上山、周五下山，其中2天提供夜間門診，便利鄉親晚上就診。

在高雄港都扶輪社、高市牙醫師公會與高雄醫學大學牙醫系南區校友會等單位人員努力下，「那瑪夏牙醫社區醫療站」昨天在達卡努瓦里揭牌啟用，由8位牙醫師輪流駐診，每周三至五看診，周三與周四營業至晚上8點。

高市牙醫師公會表示，2004年起號召熱心醫護為偏鄉居民服務，共在36所國中小設置牙科治療椅與設備，陸續在杉林、甲仙、六龜與那瑪夏設置社區醫療站，內部設備比照專業牙科診所。

首批駐診的牙醫師萬信佑說，若從市區出發，開車到那瑪夏約需2個半小時，醫師在山上過夜省去交通往返時間；原鄉醫療資源相對缺乏，考量山上居民白天務農，沒時間帶小孩看診，醫療站每周兩晚開設夜間門診，方便大人、小孩看診。

醫療站啟用後，那瑪夏居民紛紛說「好幸福」、「以後牙痛不用再忍一小時到甲仙」、「不用半年或3個月才能看一次牙醫」。高市議員陳幸富說，偏鄉地區資源缺乏，以前山上沒有牙醫診所，最近要到甲仙市區才能看診，有了社區醫療站，鄉親牙齒保健更方便。

那瑪夏牙醫社區醫療站揭牌啟用，一周可提供3天醫療服務。記者徐白櫻／翻攝
那瑪夏牙醫社區醫療站揭牌啟用，一周可提供3天醫療服務。記者徐白櫻／翻攝
「那瑪夏牙醫社區醫療站」啟用，診間內有全新設備與裝潢。圖／醫療站提供
「那瑪夏牙醫社區醫療站」啟用，診間內有全新設備與裝潢。圖／醫療站提供
那瑪夏牙醫社區醫療站一周提供3天醫療服務，每天看診時間不一。記者徐白櫻／翻攝
那瑪夏牙醫社區醫療站一周提供3天醫療服務，每天看診時間不一。記者徐白櫻／翻攝

牙醫 那瑪夏 醫師

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