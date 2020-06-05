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暑假至離島花東玩 搭飛機省百元以上
由於國內線機票達降價門檻，民航局昨天核定23條航線全額票價調整方案，將於6月30日生效，是自2015年10月以來首次調降。華信與立榮航空今天皆公布暑假前就會實施的新票價，台北飛金門、澎湖都可省百元以上，飛花東的機票降6%-7%不等，省138至159元。
華信台北-金門航線票價降幅8%最大，省183元，新票價2093元，立榮台北-金門2138元，降幅約7%。
暑假國旅熱門景點澎湖從台北出發也省很大，華信台北-澎湖降至1985元，可省125元；立榮台北-澎湖降幅降為1998元，可省100元。華信台中到澎湖新票價1499元，少85元，高雄到澎湖差額82元，立榮嘉義-澎湖降50元。
華信航空飛花東也有感降價。台北-台東從降為2165元，少138元，台中-花蓮從2318元降為2164元，少154元，高雄-花蓮降至2011元，省159元，降幅7.3%。
其他離島航線，降價超過百元的航線包括華信台中-金門降至2014元，少136元；立榮高雄-金門省109元、降為2065元，台中-南竿少花115元，降至2340元。至於立榮台中-金門航線，新票價1940元，差額98元。
德安航空5條偏遠離島航線，包括：台東-綠島、台東-蘭嶼、馬公-七美、高雄-七美、高雄-望安，降價金額從30元至88元不等。
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