暑假至離島花東玩 搭飛機省百元以上

即使以全球範圍來看，台灣便利商店的服務也是數一數二多元的，根據《食力》問卷調查結果，有45%的受訪者每週會有5～7天會去便利商店，更有高達98.7%的人表示希望自己的家附近就有便利商店。但便利極大化的結果，也造成另一個現象，讓28%的民眾養成每天去便利商店的習慣，形成另類「便利商店上癮症候群」。

2020-06-05 13:39