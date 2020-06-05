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暑假至離島花東玩 搭飛機省百元以上

聯合報 / 記者雷光涵／台北即時報導
長榮航空直營旅行社長汎假期與立榮航空攜手推出離島及花東的國內防疫旅遊。圖為澎湖七美雙心石滬。圖／長榮航空公司提供
長榮航空直營旅行社長汎假期與立榮航空攜手推出離島及花東的國內防疫旅遊。圖為澎湖七美雙心石滬。圖／長榮航空公司提供

由於國內線機票達降價門檻，民航局昨天核定23條航線全額票價調整方案，將於6月30日生效，是自2015年10月以來首次調降。華信與立榮航空今天皆公布暑假前就會實施的新票價，台北飛金門澎湖都可省百元以上，飛花東的機票降6%-7%不等，省138至159元。

華信台北-金門航線票價降幅8%最大，省183元，新票價2093元，立榮台北-金門2138元，降幅約7%。

暑假國旅熱門景點澎湖從台北出發也省很大，華信台北-澎湖降至1985元，可省125元；立榮台北-澎湖降幅降為1998元，可省100元。華信台中到澎湖新票價1499元，少85元，高雄到澎湖差額82元，立榮嘉義-澎湖降50元。

華信航空飛花東也有感降價。台北-台東從降為2165元，少138元，台中-花蓮從2318元降為2164元，少154元，高雄-花蓮降至2011元，省159元，降幅7.3%。

其他離島航線，降價超過百元的航線包括華信台中-金門降至2014元，少136元；立榮高雄-金門省109元、降為2065元，台中-南竿少花115元，降至2340元。至於立榮台中-金門航線，新票價1940元，差額98元。

德安航空5條偏遠離島航線，包括：台東-綠島、台東-蘭嶼、馬公-七美、高雄-七美、高雄-望安，降價金額從30元至88元不等。

澎湖 華信 金門

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