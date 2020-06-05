粽子餡料這樣包 熱量減量100至200大卡

端午節吃粽子已經是國人的習慣，一般一顆粽子熱量約400至600大卡，現代人講求健康飲食，只要稍微調整一下裏頭的餡料食材，不僅能將熱量減量100至200大卡，也能健康吃粽，又兼顧其他均衡營養。

豐原醫院營養科主任鄭秀英表示，國人習慣用糯米包粽子，而糯米比較不好消化，除可以改用全榖米代替部分糯米好消化外，再放一些竹筍、杏鮑菇等蔬菜增加纖維含量，更可以用瘦肉代替五花肉，減少油脂攝取。

鄭秀英說，全榖米、豬腱肉、豆干丁、竹筍丁、杏鮑菇丁等食材製作粽，一顆粽的熱量才300大卡左右，不僅熱量比傳統粽少100至200大卡，如果再搭配青菜、筍子肉片湯、及一片西瓜，補足青菜、水果的缺乏，這一餐就能吃的營養均衡。另外不要餐餐只吃粽子，以免消化不良。

鄭秀英也說，建議粽子如果要包蛋黃，可以包半顆，以減少膽固醇含量，尤其是血脂肪過高的患者更要注意。對於糖尿病患者，要注意一個粽子約相當於一碗飯，一餐至多只能吃一個，以免血糖飆高。

鄭秀英強調，吃粽子時，有些人習慣要沾醬料，如蕃茄醬、甜辣醬、醬油膏等，這些調味醬料含鈉量高，對有高血壓及心血管患者不利，因為多數粽子的餡料已經調味過，如果再搭配醬料，反而會增加身體負擔。