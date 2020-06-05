過去十年食品中毒致病菌消長 反映國人三大習慣待加強

炎夏到來，食品變質與造成中毒的風險增加。我國食品中毒案件以細菌為主要禍首，值得注意的是，過去十年來腸炎弧菌、病原性大腸桿菌中毒案有減少趨勢，但仙人掌桿菌、金黃色葡萄球菌與沙門氏桿菌中毒案仍居高難下。這個現象反映，國人可能漸漸了解食品高溫加熱可殺菌，但食物煮熟後仍習於長時間置放於室溫中，且接觸食物者與環境衛生清潔有待加強。

衛福部食藥署統計，我國食品中毒案件的禍首以細菌為主，以去年度為例，占所有已知致病因素案件的四成三。最常見的致病菌包括腸炎弧菌、病原性大腸桿菌、沙門氏桿菌、仙人掌桿菌與金黃色葡萄球菌等。

過去十年來，細菌中毒案略為減少，自2010年170案（3660人感染）陸續降至2019年的91案（3352人感染），值得注意的是，這些細菌造成中毒的比例出現特殊變化—腸炎弧菌與病原性大腸桿菌案似乎有減少趨勢，沙門氏桿菌、仙人掌桿菌與金黃色葡萄球菌案則有上升趨勢。

以2010年與2019年資料為例，腸炎弧菌案占所有細菌中毒案的比例自三成五降至一成一，病原性大腸桿菌自百分之六點五降至百分之三點三，而沙門氏桿菌自一成六增長至二成三，仙人掌桿菌自兩成七增長至三成六，金黃色葡萄球菌自二成四上升至三成八。

食藥署食品組組長蔡淑貞說，這個現象可能的原因是，國人可能漸漸了解食品高溫加熱可殺菌。以攝氏70度以上的溫度烹調，細菌多會被殺滅，因此腸炎弧菌、病原性大腸桿菌等造成的中毒機率大幅降低。

但是，常見於米類、穀類的仙人掌桿菌具有孢子，食物煮熟時雖然殺滅了細菌，但是仍可能有孢子殘留於這盤食物當中。如果將這盤食物長時間置放於室溫中，孢子可能快速生長，便提升了食品中毒危機。

蔡淑貞說，身體有傷口的人烹調或接觸食物，容易發生金黃色葡萄球菌感染食物。因此金黃色葡萄球菌食物中毒案與感染人數居高難下，可能與民眾烹調、接觸食物時的衛生習慣有關。

沙門氏桿菌廣泛存於動物界，可經由人、貓、狗、蟑螂、老鼠等途徑污染食品。因此烹調或存放食物的環境衛生清潔不足，可能提生沙門氏桿菌感染食物的風險。

食藥署統計，國內食品中毒案的食品汙染發生場所，以供膳營業場所為大宗，不過年年均有自宅發生感染的案件，因此家中烹調環境的衛生清潔仍須留心。