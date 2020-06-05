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肥胖者當心 國健署：2成肝癌和脂肪肝有關

中央社 / 台北5日電

肥胖者注意了，國健署統計發現，全台每年1.1萬名確診肝癌患者中，約有2成和脂肪肝、酒精性肝炎有關，尤其脂肪肝沒有症狀，恐默默危害肝臟，但只要均衡飲食、減肥就能有效改善。

106年癌症登記資料顯示，約有2成民眾罹患肝癌並非因罹患B、C型肝炎，而是與脂肪肝或酒精性肝炎有關。

根據衛生福利部國民健康署最新癌症登記資料顯示，民國106年全台有1萬1225人確診肝癌，高居10大癌症第4名，其中有2成與脂肪肝、酒精性肝炎有關。

國健署癌症防治組組長林莉茹表示，說起肝癌，多數人常聯想到B、C型肝炎，卻忽略脂肪肝對身體的影響，脂肪肝的原因有很多，包括肥胖、高血脂、過度飲酒、糖尿病控制不良，但因脂肪肝沒有症狀，難以察覺，久而久之造成脂肪性肝炎、纖維化、肝硬化，最後導致肝癌。

林莉茹說，根據世界衛生組織（WHO）定義，肥胖是一種慢性疾病，相肥胖者發生糖尿病、代謝症候群（如脂肪肝）及血脂異常的風險比體重正常者高出3倍，而發生高血壓、心血管疾病、膝關節炎及痛風也有2倍風險。

她表示，目前脂肪肝雖沒有有效的治療藥物，但只要改變日常生活作息，就能改善脂肪肝，例如均衡飲食、每週至少150分鐘中等強度的規律運動等。

均衡飲食方面，可以參考國健署「我的餐盤」口訣：「每天早晚一杯奶、每餐水果拳頭大、菜比水果多一點、飯跟蔬菜一樣多、豆魚蛋肉一掌心、堅果種子一茶匙」。

運動部分，林莉茹指出，有氧運動有助減少肝臟中的脂肪，近期研究顯示，體重減輕5%到10%就能改善肝臟內脂肪肝的程度，同時減少肝纖維化。

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