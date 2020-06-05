原住民文健站達432站 每4名長輩就有1人受惠

依據長期照顧十年計畫2.0原住民族專章規畫，原民會在原住民族地區、都會原住民族聚落推動設置文化健康站，今年度布建已達到432站，較106年度的169站增加了2.5倍，每四名原住民族長輩，就有一人可以受到文健站的照顧！

原民會表示，依據長照十年計畫2.0，原定109年度文健站設置目標數為380站，但為反映原住民族地區及都會原住民族聚落仍有許多照顧需求，原民會增加預算至10億6586萬4600元，經地方政府初審、原民會複審及實地複勘作業確認，今年核定119件文健站，總文健站設置數大幅提升，達到432站，其中原住民族地區367站、都會區65站。

除了達標，原民會指出，文健站的總數，也較106年度的169站倍增2.5倍，原民會並培植了1140位在地原住民族擔任照服員，照顧原住民族長者超過1萬3500人，不但創造原住民族穩定就業機會，促進青年返鄉活躍部落，每四名原住民族長者，就有一人受到文健站的照顧，文健站已是原住民族長者生活中友善、相互依存的重要照顧據點。

原民會說，文健站提供原住民族長者可近性、連續性及具文化性的專業照顧服務，成為照服員與長者的第二個家，讓長輩們過得充實、快樂，大家共同創造美好健康生活環境。