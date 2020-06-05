高公局端午連假預期國5壅塞時間長 行車時間恐增七倍

端午連假將至，高速公路局預期國道5號將出現大量返鄉及旅遊車流。全日恐長時段將處於車多壅塞情形，建議民眾搭乘公共運輸，以免因壅塞而延誤行程。

高公局說，透過大數據分析歷年國5連假期間交通量，可達平日的1.5-2倍，且蘇花改已全線通車，交通量可能還會成長。預判端午連假6月25日及26日每日6-16時南向南港系統至坪林、6月26日15-22時、6月27日11-23及6月28日10-20時北向宜蘭至坪林等路段，車速將低於每小時40公里，行車時間將比平常增加五至七倍。

高公局表示，為疏導端午連假國5大量交通需求，將實施匝道儀控及尖峰時段分向高乘載管制，高乘載管制時段內車流量仍超過路段容量，且高乘載管制前後時段，仍有大量非高乘載車輛的交通需求，南向往宜蘭方向車潮一早即出現而回堵，北向往台北方向車流則易壅塞至深夜才紓解，排隊車輛耐心等候。

為鼓勵民眾往返宜花東多搭乘公共運輸，減少自行開車，高公局說，國5主線南下石碇至彭山隧道路段設有大客車專用道，北向宜蘭至頭城路肩機動開放通行大客車，石碇南向及宜蘭地區北向各入口大客車均不受匝道儀控管制，透過這些措施，搭乘國道客運較自行開車單程可節省半小時以上，便利又省時。