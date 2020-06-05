坐在「10米熊掌」裡吃飯！玉里稻田出現「黑熊腳印」

隨著稻穗進入成熟期，花蓮玉里鎮一年一度的「腳印餐桌」也於6月4日起開始預告登場。不同於過去由稻浪所構成的「人腳印」，今年為了呼應台灣黑熊生態文化，因此特別將腳印設計成「黑熊腳印」，旁邊還有台灣圖案相互輝映。民眾可以坐在腳印之間，以天地為餐桌，享受在地食材料理而成的特色美饌。

花蓮的玉里鎮，是台灣單一行政區中最大的水稻生產地，近年也成功打造出「玉里米」的品牌。鐵橋、稻海、山巒、雲瀑等元素，亦讓玉里成為許多攝影愛好者的取景之地。已故導演齊柏林所拍攝的「看見台灣」紀錄片中，現身於稻田的腳印也是於玉里取景拍攝。為了增添旅客與稻米、土地之間的情感，玉里鎮公所近年積極發揮創意，在稻穗收割期時，延續腳印概念，將客城鐵橋旁的稻田割出腳印圖騰，讓民眾可以就近欣賞，甚至搭乘火車經過時也看得到，成功引起討論話題。

除了「看見台灣」之外，因為位於玉里鎮的織羅部落是紀錄片「黑熊來了」的發源地，因此今年的腳印圖騰，特別以一對長約寬約10公尺的「熊爪」取代人腳掌，並且結合台灣輪廓，在稻田中構成嶄新的圖案。同時延續「腳印餐桌」的概念，結合在地餐飲元素，讓民眾可以預約入席。民眾坐在腳印之中，品嚐透過玉里米、葛鬱金等食材調理而成的特色小吃，週邊並以陣陣稻浪與火車鐵道、自然風光點綴，別有一番風味。