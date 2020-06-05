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坐在「10米熊掌」裡吃飯！玉里稻田出現「黑熊腳印」

聯合報 / 記者陳睿中/花蓮即時報導
眾人一同彎腰下田，割出熊掌圖騰。記者陳睿中／攝影
眾人一同彎腰下田，割出熊掌圖騰。記者陳睿中／攝影

隨著稻穗進入成熟期，花蓮玉里鎮一年一度的「腳印餐桌」也於6月4日起開始預告登場。不同於過去由稻浪所構成的「人腳印」，今年為了呼應台灣黑熊生態文化，因此特別將腳印設計成「黑熊腳印」，旁邊還有台灣圖案相互輝映。民眾可以坐在腳印之間，以天地為餐桌，享受在地食材料理而成的特色美饌。

花蓮的玉里鎮，是台灣單一行政區中最大的水稻生產地，近年也成功打造出「玉里米」的品牌。鐵橋、稻海、山巒、雲瀑等元素，亦讓玉里成為許多攝影愛好者的取景之地。已故導演齊柏林所拍攝的「看見台灣紀錄片中，現身於稻田的腳印也是於玉里取景拍攝。為了增添旅客與稻米、土地之間的情感，玉里鎮公所近年積極發揮創意，在稻穗收割期時，延續腳印概念，將客城鐵橋旁的稻田割出腳印圖騰，讓民眾可以就近欣賞，甚至搭乘火車經過時也看得到，成功引起討論話題。

除了「看見台灣」之外，因為位於玉里鎮的織羅部落是紀錄片「黑熊來了」的發源地，因此今年的腳印圖騰，特別以一對長約寬約10公尺的「熊爪」取代人腳掌，並且結合台灣輪廓，在稻田中構成嶄新的圖案。同時延續「腳印餐桌」的概念，結合在地餐飲元素，讓民眾可以預約入席。民眾坐在腳印之中，品嚐透過玉里米、葛鬱金等食材調理而成的特色小吃，週邊並以陣陣稻浪與火車鐵道、自然風光點綴，別有一番風味。

6月4日率先舉行的割稻儀式，正式將黑熊腳印切割成形，同時還可見到台灣的輪廓，民眾可以把握機會前往欣賞。6月25日的端午連假時，將再舉行「腳印餐桌」的活動，當天還會有民俗音樂表演、割稻體驗DIY等活動。可樂旅遊表示，受到疫情影響，近期以國內旅遊為主，目前腳印餐桌的體驗活動已有約7成滿，而第二梯次則將於10月登場。

稻海、鐵橋、火車等元素，讓玉里鎮成為許多攝影愛好者的朝聖之地。記者陳睿中／攝影
稻海、鐵橋、火車等元素，讓玉里鎮成為許多攝影愛好者的朝聖之地。記者陳睿中／攝影
民眾可以坐在腳印輪廓內，品嚐多款特色料理。記者陳睿中／攝影
民眾可以坐在腳印輪廓內，品嚐多款特色料理。記者陳睿中／攝影
6月5日所舉行的儀式中，地方孩童獻上精彩音樂演出。記者陳睿中／攝影
6月5日所舉行的儀式中，地方孩童獻上精彩音樂演出。記者陳睿中／攝影
玉里鎮今年的稻草圖騰，以黑熊腳印與台灣為元素。圖／可樂旅遊提供
玉里鎮今年的稻草圖騰，以黑熊腳印與台灣為元素。圖／可樂旅遊提供
使用玉里米、葛鬱金等在地食材製作而成的風味料理。記者陳睿中／攝影
使用玉里米、葛鬱金等在地食材製作而成的風味料理。記者陳睿中／攝影

台灣黑熊 看見台灣 紀錄片

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