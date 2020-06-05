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內外銷都重挫！花卉產業在國內公共場域造景吸客
農委會農糧署與台灣區花卉輸出業同業公會合作，即日起到6月18日在台中市民廣場(台中市公益路163-1號)，布置大型立體花毯，使用逾20萬支各式國產切花與盆花，這是台北市花博公園、高雄市愛河沿岸後，第三場戶外大型花卉展示與推廣活動，現場並搭配花卉產品直銷，歡迎民眾到場參觀，欣賞國產花卉之美。
農糧署表示，新冠肺炎衝擊花卉產業，內外銷同時受挫，相關大型活動也多半延後或停辦，減少花卉使用機會，造成國產花卉產銷壓力，影響花農生計。
農糧署說，這次花願列車「花現美好 綻放幸福」系列活動，結合國內花卉產業公協會團體力量，將國內盛產、出口規格的花卉產品，分別在北中南戶外廣場與交通運輸站體等地辦理花卉展示。
由台灣區花卉輸出業同業公會邀請國內傑出的花藝團隊，以文心蘭、蝴蝶蘭、腎藥蘭、百合等中部生產的主要切花，並搭配各式盆花草花襯托，結合熱氣球的裝置，布置五個花卉同心圓，呈現立體層次的花毯，讓台中再多一處美麗打卡點。
花願列車系列活動6月份在台北大安森林公園及花博公園設置玻璃療育花房，另於高雄愛河沿岸辦理大型花卉展示-南部場次(活動至6月7日)，並在高速公路東山、西湖、新營、西螺等休息站，以及台鐵台北站、台中站、台南站、新左營站等地布置花卉裝飾藝術，鼓勵民眾多買花多用花，營造生活美麗時光。
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