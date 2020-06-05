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山羊、白鼻心出沒注意！ 國有林生態工程留生機

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
白鼻心藉由砌石護岸邊坡至溪床活動。圖／林務局提供
白鼻心藉由砌石護岸邊坡至溪床活動。圖／林務局提供

近年來農委會林務局推動治理工程全面配合執行生態友善機制，在達成防減災目的的同時，儘可能不干擾或阻斷當地生態環境。因此，在工程設計階段除審查工程設計的妥適性外均會邀請生態專家參與，將工程周遭的動物棲地、通道需求一併納入考量，降低工程構造物對動物棲地的衝擊，利用動物通道友善措施，讓牠們都能覓食無礙、有路回家。

過去防災治理工程最常被詬病的問題就是對野生動物不友善，例如常見的混凝土排水溝、防砂壩等，讓穿山甲、食蟹獴、蛙類、蛇類、螃蟹、洄游性魚類等小動物，上不去也下不來，阻斷了野生動物活動廊道，影響棲息環境，對生態傷害甚鉅。

林務局表示，除確實執行友善措施檢核外，在工程完工後，也透過架設監測儀器，觀測各項生態友善設施與簡易措施的動物利用情形，作為後續改善精進的依據。

林務局說，當政府不得不用工程手段來介入環境、以維持民眾生命財產安全時，仍要儘可能減少對環境的衝擊與干擾。未來林務局將持續透過生態友善機制的導入，讓全民共同參與，維護臺灣珍貴的自然環境，使工程不僅能保護人民安全，也無害於人民賴以為生的土地。

台灣野山羊利用淨水池斜坡飲用水。圖／林務局提供
台灣野山羊利用淨水池斜坡飲用水。圖／林務局提供

農委會

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