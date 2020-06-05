吸引年輕客！ 農會農民直銷站變身文青質感賣場
農委會農糧署北區分署2014年輔導新竹縣成立第一個農民直銷站，至今已設立11處。為強化農民直銷站服務效能及販售場域的多元運用，北區分署已遴選竹北市、芎林鄉兩農會農民直銷站重新打造作為亮點，除販售農產品外，還能兼顧休閒、餐飲及食育體驗，讓消費者買農產品，還可以參加各式料理教作示範。
北區分署表示，竹北市農民直銷站除了內部空間寬敞採細緻現代化分區外，搭配明亮燈光設計，讓在地農產品彷彿精品的陳列，也接受多元電子支付頗能打動年輕消費族群的心。
另外，芎林鄉農會農民直銷站，場域再造後，內部維持客家鄉村風，但動線更流暢，另新增設食育士食堂推廣食農教育，教導消費者認識蔬果、挑選要領、辨別產品標示、調理保存方式，食育士食堂現場除定期舉辦手作料理教學活動，也配合季節性蔬果促銷，進行不定期產品教作，增加消費者的購買意願，促進季節性蔬果的銷售。
農糧署北區分署長王安石表示，竹北市農會農民直銷站，可品嚐糙米霜淇淋、地瓜冰棒等特色產品，芎林鄉農會農民直銷站可進行食農教育體驗，適合民眾假日到訪。
竹北市農會農民直銷站
粉絲專頁: https://www.facebook.com/cpcfaMarket
營業時間:周一至周五：8:00~19:00 周六、周日：8:00~16:30
芎林鄉農會農民直銷站
6/30接受民眾預約食農體驗 www.joinenjoy.com.tw/
地址：新竹縣芎林鄉上山村文山路626號
賣場電話：03-5923873#23、預約體驗：03-5923873#17
營業時間：周一至周五8:00～18:00 周六、周日8:00～17:00
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