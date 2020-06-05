聽新聞
test
0:00 / 0:00
端午節粽子需求大 豬價攀升向80元大關逼近
端午節即將到來，根據中央畜產會統計，6月4日毛豬每公斤平均批發價78.19元(不含進口肉)，相較今年3月份，豬價低迷時期每公斤平均批發價58元上下，短短三個月豬價已漲20元；端午節前夕民間習俗要包粽子，毛豬需求大增，豬肉價格可望持續攀升。
業界推估除了端午節粽子需求備料外，各式豬肉加工食品需求也不少；農委會表示，即將進入端午節豬肉需求旺季，因為需求大因此豬價上揚，下周將協調台糖與民間畜牧業者增加供應，因應消費市場需求。
農委會副主委黃金城表示，豬價每公斤平均批發價77、78元，仍未到農委會的毛豬監控價格，因此官方仍尊重市場機制；他也說，不能以之前毛豬每公斤平均批發價58元來與現階段的豬價相比較，因為去年下半年到今年春節期間，國內毛豬價格已低迷大半年之久，每公斤平均批發價58、59元對養豬業者來說，根本不符成本；因此他認為現階段的豬價，還屬於合理範圍內。
黃金城表示，距離端午節還有兩周，最近的毛豬每天供應2萬2000頭到2萬4000頭，這是平時正常的供應量，越逼近端午節，豬肉需求量越大，因此每日的毛豬共應量也會往上提升，越靠近端午節可能每天會增加供應到3萬頭；下周就會開始協調增加供應。
他說，近期養豬戶飼養量有微幅上升，之前進行毛豬調查，最少時毛豬在養量539萬頭，現在已經接近550萬頭，養豬數量已經微幅上升，現在的豬價上揚，純粹是因為接近端午節的關係。
黃金城表示，農委會負責生產供應，至於市面上的豬肉零售價格，從批發價反映到零售價會往後遞延兩周，若豬價末端銷售有不合理之處，會請公平會留意零售市場狀況。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言