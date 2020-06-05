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老翁吐血嚇壞家人 羅東博愛醫院診出是罕見疾病

聯合報 / 記者羅建旺／宜蘭即時報導
一名老翁診出罕見疾病「胃腸道基質瘤」，及時手術摘除，羅東博愛醫院外科醫師呂長運提醒，有任何腸胃道症狀如解黑便、血便、腹痛腹脹等，一定要就醫檢查。圖／羅東博愛醫院提供
一名老翁診出罕見疾病「胃腸道基質瘤」，及時手術摘除，羅東博愛醫院外科醫師呂長運提醒，有任何腸胃道症狀如解黑便、血便、腹痛腹脹等，一定要就醫檢查。圖／羅東博愛醫院提供

宜蘭一名79歲老翁頭暈症狀持續半年，不時還會吐血，嚇壞家人，羅東博愛醫院診查，發現竟是罕見疾病「「胃腸道基質瘤」作祟，及時手術摘除。

羅東博愛醫院今天指出，這名老先生有三高病史，頭暈症狀持續半年，不時還有吐血狀況，家屬帶他北上求診至少4次，奔波各專科之間仍找不出病因，上月（5月）再次因吐血，到羅東博愛醫院胃腸肝膽科掛號，透過胃鏡檢查，發現竟是罕見疾病「胃腸道基質瘤」。

羅東博愛醫院胃腸肝膽科醫師林峰年表示，胃腸道基質瘤平均發生率約為百萬分之10至百萬分之20，因為不太有明顯症狀，因此不容易發現，老先生就診當天，在診間外不停嘔吐，緊急胃鏡檢查發現，患者腫瘤正在出血，經住院、暫時止血與定位後，轉由羅東博愛醫院一般外科呂長運醫師腫瘤切除手術。

羅東博愛醫院指出，胃腸道基質瘤並不是胃癌，胃癌病灶通常從黏膜開始生長，並呈現潰瘍，而基質瘤生長於黏膜下層，表面黏膜完整，因此沒有明顯症狀，胃腸道基質瘤一般是根據腫瘤大小與顯微鏡下的細胞特性來判斷惡性度，早期進行手術切除為最有效的療法，如晚期腫瘤已轉移，則需以標靶藥物控制。

外科醫師呂長運表示，老先生的腫瘤位於胃底，大小約4公分，此次以腹腔鏡微創手術切除腫瘤，傷口小且出血少，也保留了大部分胃容量，日後進食量不受影響，經由微創手術，可減少老先生具三高病史與年事已高所帶來的手術風險，傷口比較不疼，術後恢復也快，手術後第二天即可進食，年長者身體負擔相對較少。

羅東博愛醫院指出，老先生的胃腸道基質瘤還好早期就發現，手術切除後只需要定期回診追蹤即可，也不用搭配標靶藥物治療，而胃腸道基質瘤初期症狀並不明顯，跟惡性胃癌與良性潰瘍疾病的區分，還是需要以胃鏡診斷，提醒民眾，有任何腸胃道症狀如解黑便、血便、腹痛腹脹等，一定要就醫檢查，以利早期發現早期治療。

微創手術 羅東 腫瘤

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