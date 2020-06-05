高溫炎熱紫外線超強 大台北花東恐飆破36度

中央氣象局表示，昨天各地天氣穩定，各地高溫炎熱，各地高溫皆在32度以上，花蓮的富源出現全台最高溫38.2度，其次是台北氣象站36.8度。今天中午前後，花蓮縣縱谷也有連續出現36度高溫的機率，為橙色燈號；台東縣，台北市、新北市盆地，基隆市地區，桃園市近山區或河谷為黃色燈號，氣溫可能達36度以上。

氣象局表示，今天太平洋高壓稍微減弱，午後雷陣雨不穩定的影響範圍比昨天稍增大，北部、東北部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。氣溫方面，各地仍然高溫炎熱，白天普遍都在34至35度，其中在花蓮縱谷、大台北、基隆北海岸及桃園近山區或河谷可能會更熱一些，台東地區則有焚風發生的機率，高溫均有機會達到36度以上。

由於雲量偏少，氣象局提醒中午前後紫外線指數容易達到過量或危險級，外出活動應務必注意防曬並多補充水分。