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高溫炎熱紫外線超強 大台北花東恐飆破36度
中央氣象局表示，昨天各地天氣穩定，各地高溫炎熱，各地高溫皆在32度以上，花蓮的富源出現全台最高溫38.2度，其次是台北氣象站36.8度。今天中午前後，花蓮縣縱谷也有連續出現36度高溫的機率，為橙色燈號；台東縣，台北市、新北市盆地，基隆市地區，桃園市近山區或河谷為黃色燈號，氣溫可能達36度以上。
氣象局表示，今天太平洋高壓稍微減弱，午後雷陣雨不穩定的影響範圍比昨天稍增大，北部、東北部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。氣溫方面，各地仍然高溫炎熱，白天普遍都在34至35度，其中在花蓮縱谷、大台北、基隆北海岸及桃園近山區或河谷可能會更熱一些，台東地區則有焚風發生的機率，高溫均有機會達到36度以上。
由於雲量偏少，氣象局提醒中午前後紫外線指數容易達到過量或危險級，外出活動應務必注意防曬並多補充水分。
今天各地天氣大多是晴到多雲且高溫炎熱，午後北部、東北部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。明後兩天天氣將有明顯變化，周末受到西南風影響，中南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，北部地區亦有局部短暫陣雨或雷雨發生，其他地區午後亦有短暫雷陣雨，並有局部較大雨勢發生的機率。
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