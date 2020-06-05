台鐵便當周日車上買得到了！ 端午連假新自強號有站票

台鐵從6月7日起，將恢復車上賣台鐵便當等包裝完整的商品，且重新開放新自強號發售站票，包括端午連假，每車上限為120張。

台鐵局表示依據交通部規畫及配合防疫新生活運動，6月7日起旅客進站乘車仍須量體溫、戴口罩，不過進站、上車以後，若可維持社交距離或適當阻隔時，可不戴口罩。

在車上在維持1.5公尺社交距離的時候可以飲食，比如鄰座沒有旅客，或是鄰座旅客有配戴口罩，就可飲食。車上也恢復販售如便當等包裝完整商品。

台鐵從4月5日起停止車售便當外，因疫情衝擊雙鐵的旅運，車站內的便當銷售量跟著下跌。台鐵說，今年2月銷售減少兩成、3月衰退四成、4月更衰退達六成。5月便當銷售已有回溫趨勢。

此外，自6月7日起(含端午節假期)，開放新自強號發售無座票，總量管制為每列車上限為120張，持電子票證及定期票乘車，仍依原規定。台鐵局說，各項防疫措施均配合中央流行疫情指揮中心及交通部指示辦理，以保障旅客健康並落實公共運輸責任。