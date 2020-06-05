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想出國玩？這些國家向你招手，若確診還幫你付醫藥費

聯合新聞網 / 文章提供／遠見
圖／中新社
圖／中新社

新冠病毒重創全球觀光業，多數國家為避免出現疫情破口，持續緊閉國門，但有的國家卻已等不下去，頻頻向國際旅客招手，甚至不惜為確診者付醫藥費，也要賺觀光財，到底為哪樁？

台灣疫情趨緩，中央流行疫情指揮中心宣布，將於6月7日進行全國性大規模解封，指揮官陳時中更擔負「最強業配王」稱號，奔赴各縣市商圈及景點，協助地方刺激消費，盼能迎回久違的觀光人潮。

不過，對於出國旅遊蠢蠢欲動的民眾，陳時中認為國境鬆綁時機未到，不考慮取消返台的管制措施，國人出國返台，還是要進行14天的居家檢疫。

換言之，想在大解封之後出國趴趴走的民眾，仍需再等等。

相較於台灣對海外旅遊採取謹慎至上的策略，不少國家基於觀光業等同經濟命脈，實在苦撐不下去，有的不惜冒著疫情破口危機，也要挽救垂死邊緣的經濟環境。

旅遊業不振、經濟雪崩，海島國頻向遊客招手

CNN報導，地中海島國賽普勒斯（Cyprus）政府，5月27日對各國政府、航空業、旅遊業發出一封長達五頁的公開信，宣示重振旅遊的決心。

「遊客一旦檢測出染疫（陽性），賽國將為遊客與其家人支付住宿、餐飲及醫療費用，患者需自行負擔的部分，只有計程車及回程機票的費用，」賽國政府表示。

信中並提到，賽國準備了一家有100張病床、112個加護病房及200個呼吸器的醫院，還有一間500個房間的防疫旅館，賽國將分兩階段發布允許入境的國家名單，首波以歐盟地區為主。

BBC報導，賽普勒斯人口僅117萬人，疫情中共出現939例確診、17人死亡。

儘管疫情衝擊不算小，但經濟衝擊顯然更大，去年賽國旅遊業佔GDP的15％，觀光收益約26億美元，官方預計今年將掉七成，再不進行復甦計畫，經濟恐會雪上加霜。

建立「旅遊泡泡」新常態，維持社交距離與病毒共存

國人旅遊常去的峇厘島，重啟觀光的時程也備受期待。根據調查，全球各地旅客在疫情後最想重返的勝地，峇厘島高居第二。

峇厘島的經濟重度仰賴觀光業，去年吸引630萬名遊客，但從今年3月中旬啟動隔離政策以來，海外遊客禁止入境，旅遊業雪崩式重挫。當地導遊坎迪亞（Mangku Nyoman Kandia）無奈地說，「沒有遊客、沒有錢（No tourist, no money）！」

目前，峇厘島除外交官、永久居民、人道主義工作者外，所有外國人均不准進入印尼國土。

儘管開放之日未定，但峇厘島居民對重啟觀光已迫不及待。

「我們應建立『旅遊泡泡（Travel Bubble）』，」印尼銀行駐峇厘島首席代表諾羅和（Trisno Nugroho），5月22日與旅遊業官員進行會議上，提出與澳洲推動雙向互動的旅遊計畫。

原因在於，澳洲感染率較低，可望成為首波前往峇厘島的國家，諾羅和認為旅遊泡泡將成為新常態，並透過戴口罩、維持社交距離和勤洗手等預防措施，與病毒並存。

峇厘島旅遊局主席古斯．阿貢（Gus Agung）也同意重新開放當地旅遊業，外界預估最快可能落在7、8月，將比印尼其他地區更快對外開放。

歐盟國有條件開放，防疫模範生希臘衝第一

目光轉到歐洲，歐盟多國仍與疫情抗戰，但病例數控制在3000例以下的希臘，堪稱疫情模範生，已宣布於6月15日開放29國觀光客入境。

希臘的旅遊業佔GDP高達20％，去年有3300萬名國際遊客造訪，創造190億歐元收益，當地更有多達35萬個工作，直接仰賴旅遊業，間接就業人數則達70萬人以上，隨著當地防疫有成，重振國際旅遊是必然趨勢。

至於其他歐洲國家，西班牙將從7月起解除外國遊客兩週隔離檢疫要求，義大利、冰島、奧地利、英國、法國、德國等，目前已開放鄰近國家通行，或有條件地要求接受入境檢疫或14天隔離。

中國遊客不出國，世界旅遊景氣難以復甦

只是，當各國積極準備振興旅遊業之際，中國遊客是否選擇出國觀光，仍左右著世界旅遊景氣。

經濟學人報導，今年五一黃金週，中國約有1.15億人在國內度假，占去年同期出遊人數的60％，同期間，國際航班仍寥寥無幾，每家航空公司每週只有一班前往國外目的地，顯示海外旅遊仍非優先選項。

中國出境遊客量為全球之冠，自2000年以來，中國遊客數量年年暴漲，為全球旅遊支出貢獻了25％的成長。

光是2018年，出境（包括赴港澳）人次達1.5億，占全球出境總人數的10％，海外平均消費更是全球平均兩倍。

其次，中國土豪砸錢買精品毫不手軟，LV和Gucci等品牌中，有超過三分之一由中國遊客購買。

這意味著，中國遊客是否能再掀旅遊熱潮、多快能湧現過去「人類最狂遷徙」的盛況，是當前國際旅遊業者最關注的焦點。

世界旅遊理事會（World Travel and Tourism Council）行政總裁格瓦拉（Gloria Guevara）評估，由於新冠肺炎疫情蔓延全球，中國遊客可能會擔心在海外遭遇歧視與襲擊。

不過，只要時機合適，中國遊客仍然會出國旅行，但一開始，會傾向去一些讓自己感到更受歡迎的國家。更何況，當中國境內疫情趨緩、甚至零確診時，中國人可能寧願留在國內遊玩，而不願意去仍有感染風險的國家觀光。

（作者／徐養齡 本文出自2020.06.04《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

疫情 出國 希臘

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