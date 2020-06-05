台灣高鐵6月7日起列車恢復賣便當 商務車廂有熱飲

國內新冠肺炎疫情緩解，台灣高鐵公司配合政府鬆綁民眾生活防疫措施規畫，將自6月7日起恢復列車推車販售及車上自動販賣機服務，商務車廂也恢復供應熱飲與書報雜誌。高鐵各車站內的生飲台型式飲水機，同步開放使用。

台灣高鐵已自6月1日起，開放旅客在維持社交距離下或相鄰旅客有戴口罩時，可在列車上飲食，飲食完畢如果無法維持社交距離仍須戴口罩。6月7日起再進一步恢復列車推車販售便當等。

台灣高鐵說，考量疫情尚未完全解除，旅客進站的時候，仍須配合量測體溫、配戴口罩。但進站後若可維持社交距離，可不戴口罩。車站及列車會持續定時清潔消毒等防疫措施。

至於訂票時的「類梅花座」配位邏輯，是希望旅客在離峰時段搭車更舒適，但當車上旅客較多時，就會出現鄰座有其他旅客的狀況。

台灣高鐵表示，相關營運服務及防疫措施調整，都會透過車站張貼公告、列車上廣播及車廂內跑馬燈等方式宣導，後續更將依照中央流行疫情指揮中心及政府頒布的最新防疫指引，持續檢視並適時調整相關措施，提供旅客更舒適、便利的旅運服務。