快訊

投書 / 加拿大總理21秒「史詩」般沉默 看見西方國家尷尬

聽新聞
test
0:00 / 0:00

天氣炎熱午後雷陣雨 彭啟明：周日鋒面接近

聯合報 / 記者雷光涵／台北即時報導
晴朗好天氣。記者楊德宜／攝影
晴朗好天氣。記者楊德宜／攝影

連日天氣炎熱，天氣風險公司總經理彭啟明在臉書「氣象達人彭啟明」表示，今天也是如此，不過午後陣雨在山區有些機會，尤其北部、中部及南部的山區都有機會有局部午後雷陣雨發展，類似天氣也持續到周六。

他說，西南風的水氣有增加的趨勢，周六的午後雷陣雨會再略多一些，也不排除有些零星西南風與海陸風環流發展的對流雲系，在西半部的沿海有些機會。

而彭啟明說，位於中國南方的梅雨鋒面，持續滯留發展，當地都有顯著的暴雨及雷雨，也傳出頗多的災情，這波還會持續一段時間到長江流域附近，區域性的降雨顯著長時間的增多，同時有極端降雨出現，相當的不樂觀。

彭啟明說，周日鋒面會稍微南下接近台灣北方海面，並非直接影響台灣，北台灣位於鋒面前緣，雲系會增多，各地轉為晴時多雲偶陣雨的天氣，除了午後陣雨也有可能有零星對流雲系移入，明顯會不穩定，北部民眾戶外活動要稍微留意，中南部也可能有些局部零星對流發展，類似不穩定的天氣會持續到下周一。

這波鋒面在周二會逐漸北抬，太平洋高壓西伸，各地將再轉為炎熱高溫的夏季天氣，彭啟明說，預期會有一段長時間高溫的夏季天氣，會感覺越來越熱，真的進入夏天。

彭啟明 高溫 天氣動態

延伸閱讀

梅雨季結束？ 彭啟明：7月5日後較有機會適合颱風發展

梅雨鋒面終告一段落 彭啟明：下周轉夏季天氣 上看36度高溫

今天鋒面仍盤據 彭啟明：周五起轉夏季天氣

鋒面周三影響最大！彭啟明：不排除有大雨到局部豪雨

相關新聞

國旅補助加碼 暑假離島旅遊大爆發

交通部民航局說，國際油價走跌，六月已達國內線票價調降門檻，立榮、華信今將公告最新票價，各航線航調降幅度從百分之三到把百分...

測試通過才能上路 滿75歲換駕照30日到期

過去駕照是終生有效，但隨著人口老化，長者生理退化成為交通安全的隱憂。交通部推動高齡駕駛換照至今近三年，逾十七點七萬的人辦...

味丹手工復刻停產泡麵 圓她癌末心願

二○○六年「一碗麵的故事」讓無數人流下熱淚，十四年後，台中市再次上演一碗麵的故事。味丹食品公司為了幫癌末病患圓夢，昨緊急...

戴口罩痘痘狂長受不了 醫師說這些皮膚病恐被觸發

新冠肺炎疫情讓不少民眾長時間戴口罩悶住臉部，有些人因此狂冒痘痘或起紅疹，北市聯合醫院仁愛院區皮膚科醫師劉康玲指出，為了防...

天氣炎熱午後雷陣雨 彭啟明：周日鋒面接近

連日天氣炎熱，天氣風險公司總經理彭啟明在臉書「氣象達人彭啟明」表示，今天也是如此，不過午後陣雨在山區有些機會，尤其北部、...

高溫上看37度！ 吳德榮：明天降雨機率提高

中央氣象局說，天氣晴朗炎熱，今天中午前後花蓮縣縱谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。台東縣、台北市、新北市盆地，基...

周末南下旅運需求高 高鐵今晚開加班車

本周末南下旅運需求高，台灣高鐵今天晚間將自南港站加開1班次南下各站停靠之列車，並配置5節自由座車廂。

1200片未來肉 慰勞辛苦照服員

疫情逐步趨緩，國內醫護人員不敢輕忽，長照機構照服員也在背後默默付出，聯合報上月發起關懷活動，近來大享食育協會響應，特別捐...

勞保顏面失能給付惹議 勞部檢討

頭部、顏面及頸部有顯著疤痕、凹陷的勞保醜形失能給付，男女給付天數有別，給付金額最多差了廿一萬，引發網友熱議男性顏值不值錢...

健康你我他╱對付天花板吸血鬼 橡皮筋幾乎百發百中

自古蚊子就愛騷擾人類，目的是想飽餐一頓。蚊子就像西瓜一樣，只要天氣轉熱，兩者的出現都自然不過。

矯正鼻中膈彎曲 鼻挺變型男

32歲顏先生長期流鼻水、打噴嚏、鼻塞，不僅影響睡眠，甚至有記憶以來就是用嘴巴呼吸，更因為下塌的鼻頭和明顯的鼻駝峰，讓他一...

過度操作 手麻傳達警訊

現代人電腦、手機、3C產品不離身，當手部過度操作這些產品後，惱人的痠麻感也跟著上身；若再加上照顧小孩或從事機械式動作的工...

熱門新聞

3.5萬人繳回駕照 首批高齡換照大限將至

民眾哀嚎！中衛口罩開賣秒殺 內行人分享搶到3盒「秘訣」

IKEA自6月5日起連三周周末限時優惠 首周通通銅板價9元

有軍綠、薰衣紫色！博客來「第二波中衛口罩限量開賣」時間更新為6/9上午11點

華航又被誤認中國的！ 交部：最快9月有台灣意象塗裝

彰化口罩觀光工廠6日重新開館 本月預定出售8000盒口罩

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。