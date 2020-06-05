天氣炎熱午後雷陣雨 彭啟明：周日鋒面接近

連日天氣炎熱，天氣風險公司總經理彭啟明在臉書「氣象達人彭啟明」表示，今天也是如此，不過午後陣雨在山區有些機會，尤其北部、中部及南部的山區都有機會有局部午後雷陣雨發展，類似天氣也持續到周六。

他說，西南風的水氣有增加的趨勢，周六的午後雷陣雨會再略多一些，也不排除有些零星西南風與海陸風環流發展的對流雲系，在西半部的沿海有些機會。

而彭啟明說，位於中國南方的梅雨鋒面，持續滯留發展，當地都有顯著的暴雨及雷雨，也傳出頗多的災情，這波還會持續一段時間到長江流域附近，區域性的降雨顯著長時間的增多，同時有極端降雨出現，相當的不樂觀。

彭啟明說，周日鋒面會稍微南下接近台灣北方海面，並非直接影響台灣，北台灣位於鋒面前緣，雲系會增多，各地轉為晴時多雲偶陣雨的天氣，除了午後陣雨也有可能有零星對流雲系移入，明顯會不穩定，北部民眾戶外活動要稍微留意，中南部也可能有些局部零星對流發展，類似不穩定的天氣會持續到下周一。

這波鋒面在周二會逐漸北抬，太平洋高壓西伸，各地將再轉為炎熱高溫的夏季天氣，彭啟明說，預期會有一段長時間高溫的夏季天氣，會感覺越來越熱，真的進入夏天。