高溫上看37度！ 吳德榮：明天降雨機率提高

中央氣象局說，天氣晴朗炎熱，今天中午前後花蓮縣縱谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。台東縣、台北市、新北市盆地，基隆市地區，桃園市近山區或河谷為黃色燈號。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天天氣晴朗炎熱；各地區最高溫仍將在36度以上、紫外線強，要注意防曬、防中暑；山區午後有局部短暫陣雨的機率。北部24至36度、中部24至36、南部23至36度、東部22至37度。

明天各地多雲時晴、持續偏熱；西南風帶進水氣，與陸風輻合，西南部清晨有局部短暫降雨的機率；午後對流在各地山區發展，部分平地亦有受到影響的機率。

他說，周日、下周一移動性鋒面掠過北部海面，直接南下的機率不高；但台灣仍將受到鋒面附近發展的雲系影響，有局部性陣雨或雷雨的機率；因大氣不穩定，仍應注意劇烈天氣如雷擊、強風、瞬間大雨的發生；由於屬中小尺度的天氣變化，應繼續觀察。

下周二至周四鋒面東移，脫離台灣附近，各地恢復晴朗、炎熱如夏；山區午後有局部短暫陣雨或雷雨的機率。