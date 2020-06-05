勞保顏面失能給付惹議 勞部檢討

頭部、顏面及頸部有顯著疤痕、凹陷的勞保醜形失能給付，男女給付天數有別，給付金額最多差了廿一萬，引發網友熱議男性顏值不值錢、毀容比較沒差？勞動部坦言，時空背景確實已不同，六月下旬將開會檢討。性別團體說，給付標準看似歧視男性，實則隱含性別偏見，歧視的是女性。

根據勞保給付規定，同樣的給付標準，女性失能等級為八，可領三六○天給付，男性失能等級卻為十，僅能領二二○天，若以月投保薪資四萬五八○○元試算，女性可領到五十四萬九千多，男性只能領到卅三萬五千多，差距約廿一萬。

有網友日前投訴行政院信箱，卻收到勞動部答覆「考量兩性社會生活上因醜形所受妨礙不同」，引發熱議。勞動部勞動保險司司長白麗真解釋，該規定在一九七九年增訂，有當時時空背景，後續將研議調整。

婦女新知基金會秘書長周于萱說，醜形失能給付標準的性別差異，看似歧視男性，實則還是在歧視女性，這反映的是傳統價值觀裡，普遍認為男性成就無關乎外表，而是看社會地位、收入等，但女生外貌就會被評價。應回歸給付理由，顏面、頸部有顯著疤痕是否影響工作能力，而非以性別做評斷。

台灣男性協會秘書長王泓亮也認同，過去女性外貌在職場上更容易受評價，但現今是否仍如此？勞動部除應將此列入調整考量，更重要的是打破性別偏見，相較男性，女性外貌不該更容易成為妨礙。