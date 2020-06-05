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味丹手工復刻停產泡麵 圓她癌末心願
二○○六年「一碗麵的故事」讓無數人流下熱淚，十四年後，台中市再次上演一碗麵的故事。味丹食品公司為了幫癌末病患圓夢，昨緊急動員廠內專家、員工，復刻作出十二碗已停產三年的味味Ａ素食麵，並送交病患的區姓友人代轉，祝福當事人早日康復。區姓友人說，非常感謝味丹董事長楊頭雄，網友也大讚味丹公司「令人感動」。
區姓友人說，朋友罹患腦癌第四期，開刀前突然很想吃味丹一款素食麵，原以為很簡單，但一直買不到，親友查了所有網站、走遍大街小巷，都一無所獲。她向友人求助在社群貼文，請全台網友幫忙，才知這款泡麵三年前已停產，最後決定打電話到味丹公司詢問。
味丹客服前天接到電話，向上通報，楊頭雄得知後，昨天立即請廠內專家、員工以手工「復刻」這款二○一七年六月停產的素食麵。
味丹公司副總陳鴻謨說，大家先找出原來配方、製法，以手工加機器，依序製作麵體、調配醬料包，復刻十二碗素食麵。因外包裝紙已無庫存，只有一碗外觀與當年一模一樣。
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