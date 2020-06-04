威力彩今開「64牌」頭獎摃龜 下周一頭獎上看7億

威力彩連摃32期後，今晚開獎頭獎6.6億元，剛好今天適逢六四天安門事件31周年，開獎獎號剛好就出現「04」與「06」。但台彩今晚間表示，今晚頭獎未開出，創下連33摃紀錄，預估下周一(6月8日)開獎的威力彩頭獎上看7億元，今晚未中獎的民眾還有機會！

台彩表示，本期威力彩頭獎未開出，至今創下連33摃紀錄，下期預估銷售1.4億元，頭獎累積金額預估上看7億元，若能一注獨得，將會是今年威力彩最高單注獎金。

根據台彩統計，過去威力彩最長連摃期數是2018年連47摃，當時頭獎累積到16.5億元後開出，且是一注獨得。

今晚威力彩第109045期獎號，第一區中獎號碼為04、38、06、37、18、26，第二區中獎號碼為01。