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打造21世紀數位故宮 吳密察將邀全世界當故宮策展人

聯合報 / 記者陳宛茜／台北即時報導
故宮院長吳密察。記者陳宛茜／攝影
故宮院長吳密察。記者陳宛茜／攝影

故宮院長吳密察上任第二年，便遇上故宮史上最大的天災新冠肺炎疫情，故宮北院參觀人數一天不到五百人、收入蒸發99.9%。但他樂觀以待，「疫情加速我最想做的事」，他表示，現階段的目標是「用電腦、數位科技，引領老故宮成為21世紀的新故宮。」七月將宣布一項數位競賽，邀請全世界民眾運用故宮的數位典藏影像「當故宮的策展人」，未來還打算在故宮設立新的數位部門。

博物館已經來到數位時代。」吳密察表示，故宮早在2000年便展開將典藏數位化的計畫，故宮珍藏的書畫、器物已有八成數位化，「未來要做到百分之百」。也因為故宮超前部署，當世界各大博物館面對疫情紛紛閉館轉型數位展時，「比起大英博物館、羅浮宮，故宮的數位能力不遑多讓」。

上周，故宮新一代導覽大廳重新開幕，放上亞洲最長的文物互動導覽牆，遊客手指一點，便可以連結330件故宮文物的數位影像。「故宮有69萬件實體文物、也應該要有69萬件虛擬文物。」吳密察表示，他希望能建立完整的故宮文物數位資料系統，並和展館中的實體文物連結，搭配即將上路的5G，讓實體故宮和數位故宮緊密連結，整體帶動故宮的典藏、研究和策展。

要達成此一理想目標，吳密察坦言必須在故宮設置新的數位部門，包括系統科、數位應用科、資安科等。他已有初步構想，但還必須由行政院通過。

曾被評選為歐洲最佳博物館的荷蘭國立博物館(Rijksmuseum)，數年前開發線上畫廊Rijksstudio提供近58萬張藏品的數位影像，訪客不僅可以放大影像研究，還可免費下載文物影像，當策展人建立自己的展室上傳社群媒體分享，迄今已吸引超越40萬名用戶成立自己的Rijksstudio。荷蘭國立博物館認為，「讓每個人都能當策展人」是線上博物館的重要趨勢，網站還舉行比賽選出年度最佳展覽。

故宮也將在七月舉辦類似的數位展覽競賽，邀全世界民眾運用故宮釋出的數位文物影像策展，設計自己的故宮展覽，優勝者將有高額獎金。吳密察形容這是「用老故宮的東西，加上全世界的創意；用全世界的創意，幫老故宮做出好展覽」，也符合21世紀「參與式博物館」的潮流。「故宮有硬體也有軟體、有內容也有技術。我們可以證明故宮不是一個老故宮，而是世界最進步的新形態博物館。」

故宮 博物館 文物

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疫情讓故宮加速數位轉型 將邀全球民眾線上策展

影／故宮啟用新一代導覽大廳 亞洲最長文物互動牆現身

故宮數位導覽牆 331件文物一次看

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