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「土地是用來生活不是炒作」 徐世榮籲總統廢區段徵收

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
政大地政系教授徐世榮。記者吳姿賢／攝影
政大地政系教授徐世榮。記者吳姿賢／攝影

明天是世界環境日，蔡總統今天上午在官邸接見全國NGOs環境會議代表，政大地政系教授徐世榮向蔡總統建議，應立即廢除區段徵收制度，目前許多區段徵收案並不符合徵收要件，更淪為土地炒作最佳利器。徐世榮轉述，蔡總統也認同區段徵收確實是個有問題的制度，願意深入了解。

苗栗大埔事件是區段徵收近年最著名案例，目前還有桃園航空城、社子島區段徵收案也引發強烈爭議。徐世榮在建言書中表示，1986年「平均地權條例」修訂時，將區段徵收定義為「本質雖仍為政府以公權力強制取得土地的徵收性質，事實上已演變為另一種形式的強制性合作開發事業。」

徐世榮說，政府將區段徵收視為與民間合作土地開發，規避土地徵收必備要件，因此區段徵收演變為公部門取得公共設施用地、挹注財政及土地炒作的最佳利器。

「政府財政愈是困窘，區段徵收愈是大受青睞。」徐世榮指出，區段徵收可幫政府快速無償取得公共設施用地，並可獲大面積可建築用地，也就是俗稱的配餘地。經由配餘地讓售或標售，用來挹注政府財政所需。

徐世榮說，1990年行政院核定「凡都市計畫擴大、新訂或農業區、保護區變更為建築用地時，一律採區段徵收方式開發」，後來又有10多種法規在制訂或修訂時，相繼納入區段徵收，使得被徵收的土地倍增。

徐世榮表示，政府雖將區段徵收定位為「合作開發」，事實上土地所有權人是被強迫參加，「完全沒有拒絕的權利」。政府認為透過都市計畫手段，土地開發完成後，原本的農地變更為建地，當地也開闢公共設施，地價自然上漲，由此認定原土地所有權人是得利者，基於「土地使用變更回饋理論」，原土地所有權人必須有所貢獻，主要做法就是「捐地」。

徐世榮說，許多經驗顯示，原土地所有權人約須捐獻高達70%土地給政府，這套精心設計的制度看似合理，卻隱藏許多嚴重問題。第一，區段徵收雖與一般徵收有異，本質上仍屬於土地徵收之一，剝奪人民財產權、生存權及工作權，必須遵守土徵必備要件，包括增進公共利益、必要性、比例性、 最後手段及完全補償，但目前許多區段徵收案並不符合，「被迫捐獻多少土地是一回事，但是否符合徵收要件才更是核心關鍵。」

徐世榮說，政府若刻意要將區段徵收定位為合作開發，雙方應是公平的，政府須獲得原土地所有權人同意，或由原土地所有權人發動。目前都市計畫內老舊工業區的變更使用，政府特別訂定審議規範，由民間主動提出，雙方由此簽訂開發協議，由業主提供捐獻，並非是政府強迫變更，「那為何在農業區就會有如此大的差異？這明顯是歧視農民及欺負社會弱勢。」

「土地是用來生活，不是用來買賣炒作。」徐世榮說，許多人對土地有親密連結或依附，無法用地價提高取代，因為土地是他們生命的一部分，「政府強迫他們加入區段徵收合作開發事業，逼迫他們只能接受土地的交換價值，這是個致命的錯誤」。

徐世榮說，現行區段徵收引發社會龐大爭議，也造成土地正義淪喪，藉由過往苗栗大埔案宣判，提醒社會應立即改正偏頗的土地徵收制度，讓基本人權及社會公義得以彰顯。

區段徵收 徐世榮 土地徵收

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