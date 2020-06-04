肩關節習慣性脫臼 讓她成為中醫、復健科雙執照醫師

肩關節不斷脫臼是什麼滋味？北市超越復健診所副院長凃俐雯大學時熱愛球類運動，但受到運動傷害後，只要高舉右手，肩關節就可能脫臼。為了繼續打球，她鑽研運動訓練，訓練全身不同肌群訓練，不但有人中醫師及復健專科雙執照，最高興的是協助受傷患者繼續自己喜愛的運動，以下是她的分享：

我讀長庚大學中醫系時，打球是生活中很重要的部分，我幾乎什麼球都打，球場的挑戰和樂趣，沒有其他事情可以取代。大五那年，我和隊友、老師們風塵僕僕赴外縣市參加大專盃比賽，當我在最愛的網球場上高舉球拍，準備來一記強勁銳利的發球時，右肩卻突如其來一陣可怕的劇痛。

這是我的右肩關節第一次脫臼，肩關節凹一個洞，手臂好像失去支點，而且非常非常痛。我整個人嚇呆了，隊友和老師立刻衝上來，幫忙稍微將肩膀復位、扶我去場邊休息。我不願提早離開，用看的也想要把比賽看完，等到比賽結束，我才回長庚醫院看骨科。

當時骨科醫師為我做了核磁共振檢查，發現關節有些受損，醫師說受損程度「介於可開刀和不開刀之間」。當時我想，畢竟自己不是職業運動員，怕開刀後反而關節沾粘，就選擇不動手術。漸漸的，肩膀不痛了，我就繼續回去打網球和排球。

沒多久發生第二次脫臼，這次是在排球殺球時，和網球發球一樣，是右手臂高舉的動作。大五到大六這兩年打球期間，我的右肩關節就這麼一次又一次脫臼。次數多了，也沒那麼痛，甚至脫臼發生前，自己就可以準確預測，「又來了」。

我太愛打網球，無法停止繼續練習，但關節愈來愈「鬆」，動作沒安全感和不穩定、每年都要脫臼個一兩次，實在不勝其擾。看了一陣子骨科，我改看復健科，醫師建議我做物理治療和運動訓練，強化肩關節穩定度。

這一治療下去，竟點燃我對運動訓練的強烈興趣。我開始自己查資料、看書，根據知識去改變發球動作來避免脫臼，加強肩膀旋轉肌和背肌的力量和穩定度，愈研究愈覺得，實在是太有趣了。

一開始每周抓兩天來做肩膀和背部的肌力訓練，愈練愈有興趣，我開始安排全身不同肌群訓練。大約過了半年，我可以明顯感覺動作控制改善，回去參加團體比賽也沒有問題。

醫學系畢業選科時，我很明確地只考慮「中醫針灸傷科」或「復健科」，後來下定決心，成為兼有中醫師和復健專科雙執照的醫師，到現在我仍然打網球、健身、跑步、游泳，肩膀也沒有再脫臼。

這段受傷復健的經驗，成為我日後幫助病人很重要的養分。因為我知道有很多熱愛運動的人，受傷之後雖然會害怕，但因為太愛運動、放不下，所以盡力想要克服、繼續運動。對於他們來說，非常關鍵的問題，就是希望醫師告訴自己「能不能運動？什麼時候可以做到什麼程度？」而站在醫師立場，建議病人最好不要動是最安全的。

因為這段經驗，我知道只解釋病理診斷和預後，卻不能告知功能上的診斷和期望，令熱愛運動的人非常難過。所以我鼓勵患者抓個半年或更久一些的復健期，有耐心好好接受動作訓練、學習動作控制，復原之後，運動生命或許會更長久。我也會善用動作測試，幫助他們了解需要幫助的地方在哪裡、評估自己有無進步。

坊間運動風氣興盛，有一種追求大重量、大肌肉的風氣，但如果只是練健康，肌肉並不需要練到那麼大，重量也不需要堆疊到那麼高。現在診間有很多不分年輕或年長者，都是健身後受傷來看診，他們前六周的訓練靠著神經肌肉的適應而做到了一定程度的重量，但六周後，肌肉還來不及長，重量又加上去，就出現了肌肉拉傷、椎間盤磨損、髖關節唇破裂等傷害。

我現在去學校教課，都會跟學生說，當你們未來成為體適能教練，千萬不要叫學生去跟人家比重量，畢竟平衡的體適能包括肌力、肌耐力、柔軟度、心肺功能四大面向，缺一不可。如果只追求大肌群的肌力卻忽視深層核心力量，又不重視肌耐力、柔軟度和心肺功能，一定會出現運動傷害。

●凃俐雯小檔案

現職：超越復健診所 副院長

年齡：42歲

學歷：長庚中醫系，中西醫雙主修

專長：運動醫學

興趣：網球，跑步，游泳，羽球，健身

經歷：

台灣運動醫學專科醫師

台北市立大學講師

亞洲足球協會醫療官

職棒中信兄弟隊醫療顧問

台北達欣工程籃球隊隊醫

華國三太子盃國際男子職業網球賽總大會醫師

海碩盃WTA國際女子職業網球賽總大會醫師

聯邦杯網球賽台灣代表隊隊醫

力康復健科診所院長

林口長庚醫院復健科總醫師

林口長庚醫院針灸科住院醫師