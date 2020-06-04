治鼻塞順鼻整形 微創手術後變型男

三軍總醫院病患顏先生(32歲)，生活常常為了鼻子不舒服而困擾不已，長期有流鼻水、打噴嚏、鼻塞，甚至經常性流鼻水或是感冒伴隨鼻竇炎等問題。同時下塌的鼻頭和明顯的鼻駝峰讓顏先生一直有外貌上不自信的問題，跟朋友出遊也不喜歡照相，經友人介紹，至三軍總醫院耳鼻喉科求診，三軍總醫院耳鼻喉暨頭頸外科部主治醫師孫萬烜透過鼻內視鏡檢查發現有嚴重的鼻孔處鼻中膈彎曲，且因為鼻中膈彎曲導致鼻頭支撐力道不夠，也導致鼻外觀上鼻頭塌陷問題。

孫萬烜醫師經由跟顏先生充分溝通後，顏先生除了想要改善長期鼻塞導致諸多症狀外，也能同時改善鼻頭塌陷和鼻駝峰太過明等鼻外觀問題。經過一次到位手術後，不但鼻中膈彎曲完整矯正，呼吸順暢不再有鼻塞流鼻水打噴嚏和眼睛癢等症狀，睡覺也不會打呼，工作更有精神。更讓他滿意的是，鼻頭尖挺、鼻駝峰線條修正後，讓他有工作上增加客戶好感，也更有自信交朋友。

三軍總醫院耳鼻喉暨頭頸外科部主治孫萬烜醫師表示，鼻中膈彎曲是耳鼻喉常見的疾病，除了鼻子的症狀外，眼睛紅、眼睛癢、流眼淚、喉嚨癢、慢性咳嗽、黑眼圈、習慣性張嘴呼吸、睡覺打呼、嚴重到睡眠不足，平常生活注意力無法集中。耳鼻喉科醫師在評估矯正鼻中膈彎曲的問題時，會用內視鏡的方式以微創的傷口取出彎曲部分的鼻中膈。而鼻中膈軟骨是雕塑鼻外型最好的材料。一個完整地鼻部手術除了治療病人呼吸功能的問題，同時評估鼻外型，內外兼顧。在手術的規劃上也能夠更完善的跟病患討論溝通，若病患同時想要調整鼻部外觀，擁有挺拔的鼻子，更有精神且更自信，那在做內視鏡鼻中膈彎曲手術的同時，取出的鼻中膈軟骨即可同時改善鼻部外觀。

功能性鼻整形這個觀念存在已久，意及治療鼻部外觀的同時也要兼顧鼻部功能，促進呼吸順暢。而更新穎的觀念是由鼻內至鼻外，治療鼻塞問題，如果也有鼻外觀的困擾，應與耳鼻喉科醫師討論，做鼻內部手術時，自己的軟骨是最好的鼻外觀雕塑材料，讓鼻整形醫師同時調整鼻部外觀，給自己呼吸暢通以及更帥氣美麗的鼻子。

病患手術後不僅呼吸順暢，鼻頭尖挺、鼻駝峰線條修正後，也更有自信交朋友。圖／三軍總醫院提供