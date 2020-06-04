宜蘭餅「特牛米香捲」網路票選第三名 即日起推優惠

「宜蘭勁好TOP10 好食、好物、好所在」徵選活動，第一階段網路票選結果，宜蘭餅發館以「特牛米香捲」拿下農漁特產品組第三名，為感謝網友支持，即日起只要一次購買兩盒米香捲加贈2條，網路商店單筆消費滿1500元送飄香禮盒。

宜蘭縣政府舉辦10大徵選活動分成網路票選及專家評審兩階段，共有飯店、餐廳、小吃等組別競賽；宜蘭餅拿出以蔬食為主的「特牛米香捲」報名農漁特產品(食品)組，這組參賽者很多，競爭最激烈，宜蘭餅最後以1萬8751票拿下網路票選第三名，取得決賽資格。

宜蘭餅發明館協理劉瓊鎂表示，台灣是米食文化的社會，然而市場上也沒有太多以米為素材的精緻小點，因此宜蘭餅針對米食文化的慣性需求，特別研發推出「特牛米香捲」。

特牛米香捲以米食為主，不加蛋卻有著比蛋更濃厚的香氣，徹底顛覆米製點心淡而無味的刻板印象。宜蘭餅為感謝網友支持，回饋消費者，即日起特牛米香捲加量不加價，一次購買兩盒加贈2條，網路商店單筆消費滿1500元加贈送飄香禮盒。