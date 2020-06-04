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桃機北跑道提前整建 林佳龍視察並拆下第一個中心線燈

攝影中心 / 記者鄭超文／即時報導
桃機公司利用疫情跑道低度使用的時機，提前進行北跑道鋪面刨鋪工程，為了飛航安全，封閉的道面上每隔300公尺還要製一36*14.5公尺的巨大「Ⅹ」標誌，提醒航機避免誤降。記者鄭超文／攝影
桃機公司利用疫情跑道低度使用的時機，提前進行北跑道鋪面刨鋪工程，為了飛航安全，封閉的道面上每隔300公尺還要製一36*14.5公尺的巨大「Ⅹ」標誌，提醒航機避免誤降。記者鄭超文／攝影

受到新冠肺炎疫情衝擊，國際航空運輸航機大幅減少，桃園國際機場利用這個難得的空檔提早進行北跑道鋪面刨鋪工程，預計8月底完工，交通部長林佳龍下午前往視察時表示，危機就是契機，利用此時進行整個機場的整建，疫情過後，機場營運需求很大， 希望台灣從防疫大國變成觀光大國，機場就是最重要的國門。

桃園機場北跑道自104年啟用以來，使用已近5年，由於過去運量繁重，機場公司原規劃於明年春節疏運後封閉整建，但是最近國際疫情導致運量大減，桃機公司掌握時機，加速辦理設計與工程發包作業，提早於5月28日封閉展開施工，預計8月底完工。

桃機公司表示，北跑道全長3,660公尺，工程總金額約3億8千7百萬元，施工面積達29萬7千平方公尺，須先移除1,300餘顆原先埋設於道面上之中心線燈，邊燈及頭末端燈等，再進行道面刨除，以石膠泥瀝青混凝土（SMA）回舖至設計高程，再將各式道面上的燈具安裝回去經過測試，完成標線等工項後重新開放使用，林佳龍下午視察時，象徵性地拆下第一個中心線燈，並開玩笑地表示，等到完工後，再一起見證最後一個燈安裝回去。

林佳龍在桃機場總經理林祥生及工程團隊陪同下，前往桃機封閉的北跑道現場聽取工程簡報，還仔細了解跑道刨鋪工程細節，並視察機場空側進行中的各項滑行道及停機坪整建狀況，林佳龍表示，跑道刨鋪作業如果在正常營運狀況下，僅能採用夜間施工，但是桃機場公司把危機當轉機，把握時機完成各項改善工程，待疫情結束後提供航機及旅客們更優質且安全的飛航服務。

由於機場跑道工程性質特殊，對於安全的要求更高，有別於一般道路或高速公路，林佳龍部長也要求施工除了要迅速，更要注意安全，桃機公司表示，跑道封閉時，須先於跑道頭架設包含X形閃光燈的封閉標誌「跑道關閉X型燈」，道面上每隔300公尺還要再繪製一36*14.5公尺的巨大「Ⅹ」標誌，提醒航機避免誤降，並於各連接滑行道上架設阻絕設施，以防止航機或車輛誤入，另外在跑道兩端及中央，鋪設施工便道，優化施工動線，同時實體隔絕施工車輛與航機及地勤車輛，避免施工風險。

桃機公司利用疫情跑道低度使用的時機，提前進行北跑道鋪面刨鋪工程，交通部長林佳龍（右） 下午前往跑道頭視察並自拍留下紀念。記者鄭超文／攝影
桃機公司利用疫情跑道低度使用的時機，提前進行北跑道鋪面刨鋪工程，交通部長林佳龍（右） 下午前往跑道頭視察並自拍留下紀念。記者鄭超文／攝影
桃機公司利用疫情跑道低度使用的時機，提前進行北跑道鋪面刨鋪工程，交通部長林佳龍（左） 下午前往跑道頭視察，並象徵性地拆下第一個中心線燈。記者鄭超文／攝影
桃機公司利用疫情跑道低度使用的時機，提前進行北跑道鋪面刨鋪工程，交通部長林佳龍（左） 下午前往跑道頭視察，並象徵性地拆下第一個中心線燈。記者鄭超文／攝影
桃機公司利用疫情跑道低度使用的時機，提前進行北跑道鋪面刨鋪工程，封閉的北跑道頭架設包含X形閃光燈的封閉標誌「跑道關閉X型燈」。記者鄭超文／攝影
桃機公司利用疫情跑道低度使用的時機，提前進行北跑道鋪面刨鋪工程，封閉的北跑道頭架設包含X形閃光燈的封閉標誌「跑道關閉X型燈」。記者鄭超文／攝影
桃機公司利用疫情跑道低度使用的時機，提前進行北跑道鋪面刨鋪工程，為了飛航安全，封閉的道面上每隔300公尺還要製一36*14.5公尺的巨大「Ⅹ」標誌，提醒航機避免誤降。記者鄭超文／攝影
桃機公司利用疫情跑道低度使用的時機，提前進行北跑道鋪面刨鋪工程，為了飛航安全，封閉的道面上每隔300公尺還要製一36*14.5公尺的巨大「Ⅹ」標誌，提醒航機避免誤降。記者鄭超文／攝影
桃機公司利用疫情跑道低度使用的時機，提前進行北跑道鋪面刨鋪工程，交通部長林佳龍（中） 下午前往跑道頭視察，並象徵性地由機場公司林祥生總經理（左起）、林佳龍、世曦工程顧問公司總經理李順敏、建中工程董事長陳吉輝共同拆下第一個中心線燈。記者鄭超文／攝影
桃機公司利用疫情跑道低度使用的時機，提前進行北跑道鋪面刨鋪工程，交通部長林佳龍（中） 下午前往跑道頭視察，並象徵性地由機場公司林祥生總經理（左起）、林佳龍、世曦工程顧問公司總經理李順敏、建中工程董事長陳吉輝共同拆下第一個中心線燈。記者鄭超文／攝影
桃機公司利用疫情跑道低度使用的時機，提前進行北跑道鋪面刨鋪工程，交通部長林佳龍拆下第一個中心線燈並簽名留念。記者鄭超文／攝影
桃機公司利用疫情跑道低度使用的時機，提前進行北跑道鋪面刨鋪工程，交通部長林佳龍拆下第一個中心線燈並簽名留念。記者鄭超文／攝影
桃機公司利用疫情跑道低度使用的時機，提前進行北跑道鋪面刨鋪工程，封閉的北跑道頭架設包含X形閃光燈的封閉標誌「跑道關閉X型燈」。記者鄭超文／攝影
桃機公司利用疫情跑道低度使用的時機，提前進行北跑道鋪面刨鋪工程，封閉的北跑道頭架設包含X形閃光燈的封閉標誌「跑道關閉X型燈」。記者鄭超文／攝影
桃機公司利用疫情跑道低度使用的時機，提前進行北跑道鋪面刨鋪工程，交通部長林佳龍（右二）在桃機總經理林祥生（右一）等陪同下前往跑道頭視察，並一起合影留念。記者鄭超文／攝影
桃機公司利用疫情跑道低度使用的時機，提前進行北跑道鋪面刨鋪工程，交通部長林佳龍（右二）在桃機總經理林祥生（右一）等陪同下前往跑道頭視察，並一起合影留念。記者鄭超文／攝影
桃機公司利用疫情跑道低度使用的時機，提前進行北跑道鋪面刨鋪工程，交通部長林佳龍（中）下午在桃機總經理林祥生（左三）等陪同下前往跑道頭視察，並一起合影留念。記者鄭超文／攝影
桃機公司利用疫情跑道低度使用的時機，提前進行北跑道鋪面刨鋪工程，交通部長林佳龍（中）下午在桃機總經理林祥生（左三）等陪同下前往跑道頭視察，並一起合影留念。記者鄭超文／攝影
桃機公司利用疫情跑道低度使用的時機，提前進行北跑道鋪面刨鋪工程，交通部長林佳龍（中）下午前往跑道頭視察，並象徵性地拆下第一個中心線燈並簽名留念。記者鄭超文／攝影
桃機公司利用疫情跑道低度使用的時機，提前進行北跑道鋪面刨鋪工程，交通部長林佳龍（中）下午前往跑道頭視察，並象徵性地拆下第一個中心線燈並簽名留念。記者鄭超文／攝影
桃機公司利用疫情跑道低度使用的時機，提前進行北跑道鋪面刨鋪工程，封閉的北跑道頭架設包含X形閃光燈的封閉標誌「跑道關閉X型燈」。記者鄭超文／攝影
桃機公司利用疫情跑道低度使用的時機，提前進行北跑道鋪面刨鋪工程，封閉的北跑道頭架設包含X形閃光燈的封閉標誌「跑道關閉X型燈」。記者鄭超文／攝影

桃園機場 桃機 林佳龍

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