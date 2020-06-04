桃機北跑道提前整建 林佳龍視察並拆下第一個中心線燈

受到新冠肺炎疫情衝擊，國際航空運輸航機大幅減少，桃園國際機場利用這個難得的空檔提早進行北跑道鋪面刨鋪工程，預計8月底完工，交通部長林佳龍下午前往視察時表示，危機就是契機，利用此時進行整個機場的整建，疫情過後，機場營運需求很大， 希望台灣從防疫大國變成觀光大國，機場就是最重要的國門。

桃園機場北跑道自104年啟用以來，使用已近5年，由於過去運量繁重，機場公司原規劃於明年春節疏運後封閉整建，但是最近國際疫情導致運量大減，桃機公司掌握時機，加速辦理設計與工程發包作業，提早於5月28日封閉展開施工，預計8月底完工。

桃機公司表示，北跑道全長3,660公尺，工程總金額約3億8千7百萬元，施工面積達29萬7千平方公尺，須先移除1,300餘顆原先埋設於道面上之中心線燈，邊燈及頭末端燈等，再進行道面刨除，以石膠泥瀝青混凝土（SMA）回舖至設計高程，再將各式道面上的燈具安裝回去經過測試，完成標線等工項後重新開放使用，林佳龍下午視察時，象徵性地拆下第一個中心線燈，並開玩笑地表示，等到完工後，再一起見證最後一個燈安裝回去。

林佳龍在桃機場總經理林祥生及工程團隊陪同下，前往桃機封閉的北跑道現場聽取工程簡報，還仔細了解跑道刨鋪工程細節，並視察機場空側進行中的各項滑行道及停機坪整建狀況，林佳龍表示，跑道刨鋪作業如果在正常營運狀況下，僅能採用夜間施工，但是桃機場公司把危機當轉機，把握時機完成各項改善工程，待疫情結束後提供航機及旅客們更優質且安全的飛航服務。