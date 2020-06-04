大潭藻礁溝通平台將啟動 環保署： 找出問題凝聚共識

大潭藻礁保育露出曙光，蔡總統今天接見環團代表，並承諾啟動溝通平台，首度建置總統府與環團間的大潭藻礁會議。環保署副署長蔡鴻德表示，會先召集小組溝通意見，與環保團體凝聚共識，找出問題點，再到總統府的平台確認結論。

明天是世界環境日，蔡總統今天上午在官邸接見全國NGOs環境會議代表，討論環境、土地、動保各項議題，其中中油觀塘三接開發案恐破壞千年珍貴藻礁，蔡總統承諾由總統府副祕書長李俊俋成立溝通平台，最快下周啟動。

蔡鴻德表示，藻礁議題牽涉海委會、經濟部業務，會先找相關部會及關心藻礁的環團，在環保署成立的小組先溝通，「有什麼爭議一起解決，最重要是溝通，坐下來把事情好好談清楚」，不見得會提出強烈措施，但也許談到最後可以找到雙方都可以接受的共識，最重要是定位問題，並找出解決問題的方法。

針對大潭藻礁爭議，綜計處長劉宗勇指出，現在環團跟經濟部的認知不太一樣，因此要透過小組會議，清楚確定各方的認知及關切的問題，尤其生態等各種專業領域也有不同見解，要藉此釐清真實狀況。

環團今天還提出經建開發上線門檻、土徵制度改革、民間團體承接公益信託稅制合理化等共44案建言，環保署說，基本上各項建言會回歸相關部門，再由相關部門列管、分組討論，原則上三個月開一次會。