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有記憶以來只能用嘴之呼吸術 30歲男手術治鼻塞變型男
32歲顏先生長期有流鼻水、打噴嚏、鼻塞，甚至經常性流鼻水，不僅影響睡眠，甚至有記憶以來就是用嘴巴呼吸，更因為下塌的鼻頭和明顯的鼻駝峰讓顏先生一直對外貌不自信，就醫檢查發現，顏先生有鼻中隔彎曲問題，經手術治療，從此有了呼吸暢通、更帥氣美麗的鼻子。
三軍總醫院耳鼻喉科曁醫美中心主治醫師孫萬烜表示，顏先生有嚴重的鼻孔處鼻中膈彎曲，且因為鼻中膈彎曲導致鼻頭支撐力道不夠，也導致鼻外觀上鼻頭塌陷問題。顏先生除想改善長期鼻塞導致諸多症狀外，也能同時改善鼻頭塌陷和鼻駝峰太過明等鼻外觀問題。
孫萬烜表示，鼻中膈彎曲是耳鼻喉常見的疾病，尤其亞洲人的面部比較扁平，更容易出現問題，除造成鼻子的症狀外，眼睛紅、眼睛癢、流眼淚、喉嚨癢、慢性咳嗽、黑眼圈、習慣性張嘴呼吸、睡覺打呼、嚴重到睡眠不足，平常生活注意力無法集中。
孫萬烜也說，鼻駝峰則經常造成患者對自身外型不自信感來源，會產生駝峰鼻之處，是鼻骨與軟骨間兩骨接合，可能與遺傳或撞擊等因素有關，若患者除追求解決鼻子裡面的問題，也想調整外型，在一般鼻中膈手術中被視為廢棄物的軟骨是雕塑鼻外型最好的材料。
孫萬烜表示，顏先生經過一次到位手術後，不但鼻中膈彎曲完整矯正，呼吸變順暢，不再有鼻塞流鼻水打噴嚏和眼睛癢等症狀，睡覺也不會打呼，工作更有精神。更讓他滿意的是，鼻頭尖挺、鼻駝峰線條修正後，讓他有工作上增加客戶好感，也更有自信交朋友。
鼻中隔彎曲所造成的鼻塞等問題，不會是短期突然出現，若建議症狀持續三個月以上，排除急性感冒可能性後，可就醫檢查，若藥物治療無效或期望從根本解決問題者，可選擇手術，但孫萬烜提醒，雖鼻中隔彎曲手術多數人都可執行，但不建議年長者或凝血功能者嘗試。
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