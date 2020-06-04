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大潭藻礁保育露曙光 總統府最快下周啟動溝通平台

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
桃園在地聯盟理事長潘忠政。記者吳姿賢／攝影
桃園在地聯盟理事長潘忠政。記者吳姿賢／攝影

明天是世界環境日，蔡總統今天上午在官邸接見全國NGOs環境會議代表，討論環境、土地、動保各項議題，其中中油觀塘三接開發案恐破壞千年珍貴藻礁，蔡總統承諾由總統府副祕書長李俊俋成立溝通平台，最快下周啟動，這是環團首次針對大潭藻礁議題可直接與總統府對話，將提出生態調查資料，希望中油暫緩三接工程，舉辦聽證會，最終目標是遷址。

環團去年會面蔡總統時，提出31項建言，至今已解除列管9項，包括海洋能源回饋金應促成發展永續漁業、檢討動物保護法等，但中油三接檢討、自來水質全面調查、成立動保警察、環保生態預算提升到1%等22項沒有改善，仍在列管當中。

台灣公民參與協會理事長何宗勳說，全國環境會議舉辦17年，每年都會跟歷任總統遞交建言書，但後續處理不理想。去年總統指示下，每季列管並辦理溝通會議。去年加今年共有44案建言，希望可以持續列管、政策溝通。

今年環團提出的建言包括訂定經建開發上線門檻、土徵制度改革、民間團體承接公益信託稅制合理化、畫定水質水量保護區等。

動保團體多年來堅持動保入憲、成立動保警察議題，今天也再度向蔡總統表達立場，動保團體轉述，蔡總統同意由民進黨團提案動保入憲，至於動保警察部分，農委會主委陳吉仲也當場說，一定會盡快找到完善方法。

今天建言項目當中，大潭藻礁保育有較大進展，桃園在地聯盟理事長潘忠政在建言書提到，三年多來向相關機關陳情多次，還開了102場記者會，也一再向總統府陳情，卻總收到制式回覆，總統像是局外人。

不過總統會面結束後，潘忠政說，藻礁保育露出曙光，蔡總統已要求李俊俋成立溝通平台，所有環團對於大潭藻礁的研究調查、擔憂、備案意見都可以送進總統府，最快下周就會啟動。

環團、動保團體今天到總統府與蔡總統會面，提出各項建言。記者吳姿賢／攝影
環團、動保團體今天到總統府與蔡總統會面，提出各項建言。記者吳姿賢／攝影

總統府 警察 中油

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