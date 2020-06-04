影／有熊出沒 玉里稻田邀學童割出熊腳印
花蓮縣玉里鎮地標客城鐵橋東側稻田近日結穗，鎮公所今邀國小學童體驗割稻，在0.8公頃稻田上割出可愛的黑熊大腳印以及台灣圖樣，來往火車經過10多公尺高的鐵橋時，讓列車乘客一眼就能看到。
客城鐵橋是玉里鎮重要地標，常有全台各地攝影愛好者前來，以翠綠稻田為景，拍攝火車行經紅色鐵橋的美麗畫面。鎮公所近年在鐵橋旁的稻田玩創意，以黑熊為主題彩繪稻田，很受歡迎。
一期作即將收割，鎮長蔡秋龍今天邀鎮上源城國小26名學童，以及縣府副秘書長張逸華、農糧署東區分署長陳昌岑、玉溪地區農會總幹事蔡宗翰等人一起下田割稻，行銷優質玉里米，也為25日將登場的「腳踏食地，來呷米玉里米」活動暖身。
蔡秋龍說，玉里是全台最大稻米產區，生產的稻米品質優良，鎮公所近年推動優質米認證，從水質、農藥殘留等把關，獲認證通過的約50戶，稻米外包裝都標示鎮公所認證，由鎮公所掛保證，也讓消費者安心選購。
鎮公所表示，今天先邀民眾割稻體驗，割出黑熊大腳印和台灣線條圖樣，讓來往列車經過時，一眼就能欣賞到。25日是端午節連假首日，當天有割稻、拾穗、稻草童玩DIY體驗到稻田餐桌一系列的活動，屆時會把台灣圖樣內部的稻穗割起，整體田區則會配合二期作插秧期程，約在下月初全部割除。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言