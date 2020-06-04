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金門力推「日遊瓊林」導覽 帶遊客深度品味傳統聚落
疫情趨緩，各縣市開始大搶觀光客，金門縣政府為吸引更多旅客來金旅遊，將於6月6日起推出「日遊瓊林」導覽遊程，每周六、日下午4點進行一場次免費導覽解說，期能打造繼夜遊後浦小鎮以來新亮點，進而推廣地區觀光，吸引遊客來金旅遊。
瓊林過去原叫「平林」，因為這裡人才輩出，小小的村落，出了不少進士舉人，昔日只要有人中進士，就會建造一座宗祠，所以在瓊林大大小小的宗祠就有6座之多，號稱「七座八祠」，在明熹宗御賜里名為「瓊林」，這裡的居民大多姓蔡，就連總統蔡英文都曾慕名來此祭祖；是個具備完整性和特殊性的傳統聚落。
金門縣觀光處表示，目前針對瓊林聚落先行試辦導覽遊程，將視後續成效評估「夜遊水頭」可行性，遊程集合地點在瓊林民防館前，導覽解說路線為民防館➡️怡穀堂➡️隘門群➡️出磚入石出磚入瓦➡️社區總體營造頹屋保存➡️十一世宗祠➡️家廟後壁風獅爺➡️蔡氏家廟➡️十世宗祠➡️介紹屋瓦上的厭勝物➡️瓊林聚落的牡丹穴風水池➡️保護廟➡️北風獅爺➡️介紹瓊林聚落閩南建築的特色，沿村莊走回集合的地方➡️解散。
這個特殊遊程將自每周六、日下午4點準時開始，導覽時間約2小時，過程將介紹瓊林聚落特色風獅爺，如頗具特色的北風獅爺，還有瓊林傳統建築及悠久文化資產，欲參加導覽遊程者，請於每週六、日下午3點半至4點間提早前往集合地點登記參加，以免向隅。
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