9旬嬤骨折難癒合臥床 經皮穿刺椎體成型術助下床活動
一名年約90歲的女性，1個月前跌倒造成背痛且無法站立，只能臥床照顧，經電腦斷層檢查發現第11胸椎在壓迫性骨折後沒有癒合，椎體內有空洞；對此，北市聯合醫院中興院區骨科主治醫師黃昭偉表示，該患者後來透過椎體成形術，以骨水泥將空洞填滿，術後當天就能下床活動並返家。
台灣逐漸步入高齡化社會，65歲以上的年長者因骨質疏鬆所造成的脊椎壓迫性骨折每年約有6萬人，低衝擊性的骨折經常只因輕微的滑倒或跌坐造成，但由於脊椎負責承載身體重量，一旦發生骨折，會造成嚴重的背痛與日常活動受限；治療方面仍以減緩疼痛症狀的保守治療為主，包含臥床休息、止痛藥物及使用背架。
黃昭偉表示，保守治療時間大多需要數星期，但長期臥床容易產生嚴重的合併症，例如褥瘡、肺炎及尿路感染等，而保守治療後也有一定比例的病人骨折候仍不癒合、持續背痛，無法達到滿意的效果；因此近年來醫界發展出新治療方法「經皮穿刺椎體成形術」，特色是使用微創方式，將骨水泥注入發生骨折的椎體，穩定壓迫的椎體並緩解疼痛，手術時間約20到30分鐘，成功率達9成，提供另一種有效的治療選擇。
黃昭偉說，骨水泥注入後約10分鐘便會凝固而達到穩定椎體骨折的效果，再加上傷口很小，只有穿刺皮膚的針孔，病人在手術後即可下床活動及返家，但仍需要配合使用背架3個月、減少負重及後續骨質疏鬆的治療。
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