台大醫院今起放寬探病規定 從這裡線上預約更省時

中央流行疫情指揮中心於5月28日宣布放寬探病規定，當時宣布即日起住院逾七天即可探視，另外兒童病房、身心障礙、病況危急者、特殊狀況者則無住院天數限制，每日僅限探視一次，每次一小時且限二名訪客。不過涉及預約探病制度的修改，各家醫院並未立即跟上，台大醫院是從今天開始放寬，建議提前一天線上預約，可加快入院速度。

台大醫院院方表示，隨著疫情趨緩，到院看診、做檢查、住院的人流，都已經慢慢回來了，連帶有陪病探病需求的人也慢慢增加，所以上禮拜指揮中心才公告，當天民眾馬上就打電話來問。但因為台大醫院的探病要上網路系統預約，資訊程式需要時間改，所以到今天才正式上路。

院方表示，預約系統網站是本來就有的，但之前依照指揮中心規定，沒有開放這麼多種類以及住院七天以上的病患，目前已經修正完畢，建議民眾要上網預約，入院可以更加順暢。如果前一天忘記預約，臨時要探病，門口輪值的行政部門同仁也為現場查核放行，但因為要打電話跟病房確認，所以會需要在現場等待，如果能事先預約，就可以免除這段等待時間。

台大醫院探病陪病預約系統：https://reg.ntuh.gov.tw/WebAdministration/VISITinfo/VISIT.aspx