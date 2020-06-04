牙齒矯正是否需矯正？ 醫師：影響健康就有必要

「醫生，你覺得我需要矯正嗎？」、「我的小孩幾歲要開始做矯正呀？」、「現在開始矯正還來得及嗎？」北市聯合醫院陽明院區口腔醫學科主治醫師林嵐婷，每逢門診都常被問到這些問題，她表示，若牙齒咬合咀嚼受影響到影響進食消化、發音等，就有矯正的必要性；最好從小定期看牙醫追蹤，必要時才能適時矯正。

為什麼要矯正呢？林嵐婷表示，牙齒除了咬合咀嚼功能，其實對美觀和發音，甚至是顳顎關節，都有影響；嚴重暴牙或戽斗的病人，除容易對外表不滿意外，吃東西時也可能咬不斷食物而影響消化，進而影響腸胃道，另也可能導致一些唇舌音發音不清楚，口齒變得不清晰，這類患者當然有矯正的必要性；但若是幾顆牙齒有點歪，或幾顆牙齒有一些小縫，造成清潔上不便，容易蛀牙，則矯正與否要看當事人需求決定。

有關矯正的時機，林嵐婷說，每個人生長曲線、骨架、牙齒狀況不同，開始治療的時間點也不同；下巴較小、下顎骨發育較不好的小孩，會希望能在發育期開始前，就趕快找矯正醫師做評估，才來得及在顎骨發育的高峰期，引導顎骨生長。

至於戽斗的患者，因難阻止顎骨生長，反而會希望患者等到青春期過後，甚至是到大學，等下顎骨生長都已穩定才開始矯正；其他仍有許多變數或齒列問題，要靠矯正醫師專業評估，客製化治療。

林嵐婷也建議，評估牙齒是否矯正，最好別晚於8到9歲，才不會錯過黃金治療期；現在健保都有給付滿六歲前孩童，每半年一次塗氟預防保健，小學一年級生，則可於第一大臼齒萌發後，施作窩溝封填預防蛀牙；理想上最好從嬰兒時期，長出第一顆牙開始，每半年到方便就醫的醫療院所，固定讓牙醫師檢查，是最萬無一失的方法。