手腕痛就是媽媽手？ 可能是「隔間症候群」

許多手腕疼痛的患者，常常以為自己是媽媽手（狄奎凡氏症），在服藥治療後仍持續疼痛，前往復健科門診才發現是隔間症候群，北市聯合醫院陽明院區復健科主治醫師丁睿宇表示，手腕疼痛可能是媽媽手與隔間症候群造成，但隔間症候群患者在手臂用力旋後時，會引起平常時的疼痛與爆裂音發生，可與媽媽手做區隔。

丁睿宇指出，隔間症候群又稱槳手腕、交叉症候群、吱吱手腕等，主要影響手腕背側伸腕肌腱第一與第二隔間，被認為是肌腱在反覆的摩擦下導致肌腱滑膜炎，患者會在手腕有疼痛感，與媽媽手的位置相近，容易被誤判，但隔間症候群常常發生在需要重複手腕屈曲伸直的人身上，從事划船、滑雪、球拍運動、騎馬的人比較容易發生，男女性發生率沒差異，，而媽媽手較常發生於女性。

丁睿宇說，隔間症候群的患者，在手腕近端靠近橈骨莖突會有疼痛與腫脹感，按壓也會引起疼痛，患者在手腕、大拇指伸直時也會感到疼痛且有摩擦聲；臨床上會檢查手腕的疼痛部位、手腕的活動度、手腕的腫脹區域等來正確診斷，且患者在手臂用力旋後時，會引起平常時的疼痛與爆裂音發生，可與媽媽手來做區隔，超音波檢查也可協助診斷，看到肌腱滑囊發炎的位置來正確診斷。

針對如何治療，丁睿宇表示，隔間症候群的治療以保守型治療為主，包含休息與活動型態改變，藥物可選擇非類固醇類止痛藥、普拿疼等；夜間使用輔具暫時固定手腕，若保守型治療無效後，可以考慮接受局部類固醇注射來減低發炎改善症狀；復健治療可透過逐步的伸展拇指外展長肌、伸拇指短肌、橈側伸腕長短肌肌腱，同時鬆動手肘、手腕的關節等，都能逐步改善症狀。