太多人想去離島！立榮飛澎湖增1.8萬座位 華信放大機型

國內新冠肺炎疫情趨緩，中央流行疫情指揮中心已逐步放寬相關防疫規範，立榮航空今天說，6月開始由台灣飛往各離島航線大幅增加航班，將達32萬個座位數，其中澎湖較去年同期增加1.8萬個座位數。華信航空則說，6月份在澎湖、金門航線均已規畫增班，數百班將會放大為104人座的E190機型，預估6到7月飛往澎湖可增加超過4到5萬個座位數。

立榮說，隨著國內疫情逐漸趨緩，國內線整體運能在4月觸底，5月開始回溫，6月將依市場需求再增加航班以及放大機型，將達32萬個座位數，規畫7月份也會進一步增加運能，座位數將達歷史高峰近50萬，以符合市場需求。

立榮說，目前市場需求以澎湖及馬祖航線最為熱絡，6月澎湖航線加班及放大A321機型，較去年同期增加近1.8萬個座位數；馬祖航線加班後亦較去年增加1.7萬個座位數，其他航線會依市場需求做適度調整。

立榮說，為打造安心旅遊環境，除了機場與航空公司的防疫措施，敬請旅客於搭機時依照規範戴口罩、配合量測體溫等防疫措施，最新航班異動訊息，敬請旅客至立榮航空官網或立榮航空App查詢。

華信說，5月份離島航點平均載客率分別為金門航線77％、澎湖航線74％，較4月份載客率有明顯回升，6月份因應國內旅遊需求成長，採放大機型、增加班次密度，載客率預估可提升至八成以上。

華信說，因應國人前往離島旅遊的需求日趨明顯，華信航空6月份在澎湖、金門航線均已規畫增班，其中有數百班將會放大為104人座的E190機型，預估6到7月飛往澎湖可增加超過4到5萬個座位數。金門航線則會視旅遊市場恢復速度以及小三通解禁時程，逐步恢復疫情之前的班次、總機位數。