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20億觀光培訓補助快用罄 觀光局宣布：6月12日截止申請

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導
交通部今年2月訂定發布「交通部協助受重大疫情影響觀光相關產業轉型培訓實施要點」，匡列20億元針對觀光產業人才進行培訓補助。圖／報系資料照
交通部今年2月訂定發布「交通部協助受重大疫情影響觀光相關產業轉型培訓實施要點」，匡列20億元針對觀光產業人才進行培訓補助。圖／報系資料照

新冠肺炎疫情衝擊各行各業，其中又以觀光旅宿業受創最深，為協助觀光相關產業度過難關，交通部今年2月訂定發布「交通部協助受重大疫情影響觀光相關產業轉型培訓實施要點」，匡列20億元針對觀光產業人才進行培訓補助。

根據觀光局統計，培訓計畫推出後，至今已受理834案，，已審查通過642案，包含旅行業101案、導遊及領隊人員32案、旅宿業160案、觀光遊樂業32案及其他公協會317案，預計可培訓8萬6070人，核准補助金額總計約17億2500萬元。

觀光局表示，依照當初實施要點的規定，申請補助期間自本要點發布生效之日起算6個月，依申請先後順序核定，到預算用罄為止；由於方案開辦以來，業者反應踴躍，預估預算已用罄，再加上疫情逐漸和緩，防疫旅遊及安心旅遊亦已逐步啟動，人才培訓方案配合完成階段性任務，為使辦訓單位及參訓人員預做準備，預定受理申請案至6月12日止。

疫情 觀光局 新冠肺炎

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