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南化水庫越域引水可達滿庫 南部用水到8月底供應無虞

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南南化水庫目前從甲仙越域引水，預計將水庫蓄到百分之95。記者吳淑玲／攝影
台南南化水庫目前從甲仙越域引水，預計將水庫蓄到百分之95。記者吳淑玲／攝影

立委郭國文今天邀請水利單位會勘山上淨水場改善工程進度，也關切目前台南水情，對於一波梅雨鋒面降雨，南部就解渴了，也有點驚訝，南區水資源局長連上堯說明，最重要的是越域引水，台南地區主要供應民生用水的南化水庫，啟動越域引水後，透過甲仙攔河域從高雄旗山溪持續引水，每天可達260萬立方公尺，在颱風季前將把南化水庫蓄滿到9成至9成5，只留下一些防汛滯洪空間，南部到8月底前的供水已無虞。

連上堯說明南部在枯水期採取區域調度，發揮很大的效果，像今年南化水庫面臨嚴重乾旱，蓄水降到剩1千多萬立方公尺，在梅雨季前透過越域引水及聯通管線，高雄南水北送到台南達到2700萬立方公尺，才讓台南地區在水情轉黃燈水源吃緊下，能夠安全度過，沒有進入更嚴格的限水階段。

前一波梅雨鋒面帶來豪大雨，讓高雄旗山溪的川流量大增，南化水庫從甲仙堰滿載引流，每秒高達30立方公尺，單日引水量260萬立方公尺，讓南化水庫蓄水快速增加，至今天中午的蓄水量已達6087萬立方公尺，已逾百分之67，蓄水率持續攀升，在颱風季前蓄水要達到8千萬立方公尺，達到9成至9成5接近滿庫。

另外，曾文水庫今天蓄水量1億4千372萬立方公尺，蓄水率百分之28，烏山頭水庫6418萬立方公尺，兩庫合計蓄水量共2億790萬立方公尺。5月份的鋒面，已為水庫帶來明顯進帳，解除枯旱危機，且可用到8月底無虞，接著就是颱風季也快到了，水情是審慎樂觀。

南化水庫 梅雨 水資源 限水

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