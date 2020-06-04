夏季用油旺季到 國內油價下周預估連六漲

由於北半球進入夏天用油旺季，國際油價持續上漲，根據中油油價機制計算，國內油價下周恐連六漲，預估下週汽、柴油零售價格每公升約各調漲1.8及1.7元。

專家表示，由於北半球進入夏天用油旺季，原油需求增加，持續影響國際油價回升，國內油價可能連續六週漲價，92無鉛汽油可能每公升漲破20元。

累算至6月3日之7D3B週均價為 38.33美元，較上週34.07上漲4.26美元。新台幣兌美元匯率29.948 較上週30.034升值0.086。依浮動油價調整機制作業原則，以及不考量亞鄰競爭國最低價及平穩措施的條件下，預估下週汽、柴油零售價格每公升約各調漲1.8及1.7元。

以本周中油油價估算，預估下周零售價格分別為92無鉛汽油每公升21.7元、95無鉛汽油每公升23.2元、98無鉛汽油每公升25.2元、超級柴油每公升19.1元。