花蓮縣出現38.2度高溫 氣象局發橙色燈號提醒

中央氣象局中午12時30分發布高溫的橙色燈號，表示中午前後花蓮縣縱谷有38度極端高溫出現的機率；黃色燈號的範圍也擴大了，有11個縣市有機會出現36度以上的高溫。花蓮縣富源測站今天中午12時已出現37.8度的高溫，12時30分已飆到38.2度。

氣象局說，今天太平洋高壓持續增強，環境偏西南風，各地大多為晴時多雲的天氣。台東縣縱谷，台北市、新北市盆地，基隆市地區，桃園市、苗栗縣、彰化縣、南投縣、台南市、高雄市、屏東縣近山區或河谷有機會出現36度以上的高溫。

應避免非必要的戶外活動、勞動及運動，注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。室內保持通風及涼爽，建議採取人體或環境降溫的方法，如搧風或利用冰袋降溫等。關懷老人、小孩、慢性病人、肥胖、服用藥物者、弱勢族群、戶外工作或運動者，遠離高溫環境。